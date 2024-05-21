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Китай ввел санкции в отношении бывшего конгрессмена США Галлахера

Китай ввел санкции в отношении бывшего конгрессмена США Галлахера - 21.05.2024, ПРАЙМ

Китай ввел санкции в отношении бывшего конгрессмена США Галлахера

Китайские власти наложили ограничительные меры против бывшего председателя спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с КНР Майка... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T15:39+0300

2024-05-21T15:39+0300

2024-05-21T16:06+0300

политика

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ПЕКИН, 21 мая — ПРАЙМ. Китайские власти наложили ограничительные меры против бывшего председателя спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с КНР Майка Галлахера.Согласно заявлению, которое можно найти на официальном стайте Министерства иностранных дел страны, Галлахер часто выступал против интересов Поднебесной и вмешивался во внутренние дела государства.С 21 мая американский представитель не имеет права въезжать в Китай, местным бизнесменам запрещено вести с ним дела, имущество Галлахера на китайской территории заморожено.В феврале этого года Галлахер посетил с делегацией Тайвань. Во время визита он встретился с занимавшей на тот момент пост главы администрации острова Цай Инвэнь, которая поблагодарила администрацию и Конгресс США за поддержку Тайваня.Пекин считает Тайвань частью Китая. Если остальные страны хотят сохранить дипломатические отношения с Китаем, они должны считать так же. В 2022 году занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Китай осудил данный поступок, так как посчитал, что США поддерживает тайваньский сепаратизм.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.

https://1prime.ru/20240520/tayvan-848331907.html

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китай, тайвань, сша