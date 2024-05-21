Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай ввел санкции в отношении бывшего конгрессмена США Галлахера - 21.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240521/sanktsii-848372810.html
Китай ввел санкции в отношении бывшего конгрессмена США Галлахера
Китай ввел санкции в отношении бывшего конгрессмена США Галлахера - 21.05.2024, ПРАЙМ
Китай ввел санкции в отношении бывшего конгрессмена США Галлахера
Китайские власти наложили ограничительные меры против бывшего председателя спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с КНР Майка... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T15:39+0300
2024-05-21T16:06+0300
политика
китай
тайвань
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/47/842424756_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_61ded07f23d04a6984c52c36f5105bb9.jpg
ПЕКИН, 21 мая — ПРАЙМ. Китайские власти наложили ограничительные меры против бывшего председателя спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с КНР Майка Галлахера.Согласно заявлению, которое можно найти на официальном стайте Министерства иностранных дел страны, Галлахер часто выступал против интересов Поднебесной и вмешивался во внутренние дела государства.С 21 мая американский представитель не имеет права въезжать в Китай, местным бизнесменам запрещено вести с ним дела, имущество Галлахера на китайской территории заморожено.В феврале этого года Галлахер посетил с делегацией Тайвань. Во время визита он встретился с занимавшей на тот момент пост главы администрации острова Цай Инвэнь, которая поблагодарила администрацию и Конгресс США за поддержку Тайваня.Пекин считает Тайвань частью Китая. Если остальные страны хотят сохранить дипломатические отношения с Китаем, они должны считать так же. В 2022 году занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Китай осудил данный поступок, так как посчитал, что США поддерживает тайваньский сепаратизм.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.
https://1prime.ru/20240520/tayvan-848331907.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/47/842424756_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_648ae42739c41f779ef77ef85b9c4056.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, тайвань, сша
Политика, КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, США
15:39 21.05.2024 (обновлено: 16:06 21.05.2024)
 
Китай ввел санкции в отношении бывшего конгрессмена США Галлахера

Китай ввел ограничительные меры против бывшего конгрессмена США Галлахера

© Фото : Unsplash/Markus WinklerПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© Фото : Unsplash/Markus Winkler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 21 мая — ПРАЙМ. Китайские власти наложили ограничительные меры против бывшего председателя спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с КНР Майка Галлахера.
Согласно заявлению, которое можно найти на официальном стайте Министерства иностранных дел страны, Галлахер часто выступал против интересов Поднебесной и вмешивался во внутренние дела государства.
С 21 мая американский представитель не имеет права въезжать в Китай, местным бизнесменам запрещено вести с ним дела, имущество Галлахера на китайской территории заморожено.
Города мира. Цзилун - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Россия поддерживает Китай в вопросе Тайваня, заявила Захарова
Вчера, 14:42
В феврале этого года Галлахер посетил с делегацией Тайвань. Во время визита он встретился с занимавшей на тот момент пост главы администрации острова Цай Инвэнь, которая поблагодарила администрацию и Конгресс США за поддержку Тайваня.
Пекин считает Тайвань частью Китая. Если остальные страны хотят сохранить дипломатические отношения с Китаем, они должны считать так же. В 2022 году занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Китай осудил данный поступок, так как посчитал, что США поддерживает тайваньский сепаратизм.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.
 
ПолитикаКИТАЙТАЙВАНЬСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала