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Китай ввел санкции в отношении бывшего конгрессмена США Галлахера
Китай ввел санкции в отношении бывшего конгрессмена США Галлахера - 21.05.2024, ПРАЙМ
Китай ввел санкции в отношении бывшего конгрессмена США Галлахера
Китайские власти наложили ограничительные меры против бывшего председателя спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с КНР Майка... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T15:39+0300
2024-05-21T15:39+0300
2024-05-21T16:06+0300
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ПЕКИН, 21 мая — ПРАЙМ. Китайские власти наложили ограничительные меры против бывшего председателя спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с КНР Майка Галлахера.Согласно заявлению, которое можно найти на официальном стайте Министерства иностранных дел страны, Галлахер часто выступал против интересов Поднебесной и вмешивался во внутренние дела государства.С 21 мая американский представитель не имеет права въезжать в Китай, местным бизнесменам запрещено вести с ним дела, имущество Галлахера на китайской территории заморожено.В феврале этого года Галлахер посетил с делегацией Тайвань. Во время визита он встретился с занимавшей на тот момент пост главы администрации острова Цай Инвэнь, которая поблагодарила администрацию и Конгресс США за поддержку Тайваня.Пекин считает Тайвань частью Китая. Если остальные страны хотят сохранить дипломатические отношения с Китаем, они должны считать так же. В 2022 году занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Китай осудил данный поступок, так как посчитал, что США поддерживает тайваньский сепаратизм.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.
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китай, тайвань, сша
Политика, КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, США
Китай ввел санкции в отношении бывшего конгрессмена США Галлахера
Китай ввел ограничительные меры против бывшего конгрессмена США Галлахера
ПЕКИН, 21 мая — ПРАЙМ. Китайские власти наложили ограничительные меры против бывшего председателя спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с КНР Майка Галлахера.
Согласно заявлению, которое можно найти на официальном стайте Министерства иностранных дел страны, Галлахер часто выступал против интересов Поднебесной и вмешивался во внутренние дела государства.
С 21 мая американский представитель не имеет права въезжать в Китай, местным бизнесменам запрещено вести с ним дела, имущество Галлахера на китайской территории заморожено.
Россия поддерживает Китай в вопросе Тайваня, заявила Захарова
В феврале этого года Галлахер посетил с делегацией Тайвань. Во время визита он встретился с занимавшей на тот момент пост главы администрации острова Цай Инвэнь, которая поблагодарила администрацию и Конгресс США за поддержку Тайваня.
Пекин считает Тайвань частью Китая. Если остальные страны хотят сохранить дипломатические отношения с Китаем, они должны считать так же. В 2022 году занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Китай осудил данный поступок, так как посчитал, что США поддерживает тайваньский сепаратизм.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.