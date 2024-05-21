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США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний - 21.05.2024, ПРАЙМ
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США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний
США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний - 21.05.2024, ПРАЙМ
США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний
Соединенные Штаты и Европейский союз продолжат вводить ограничительные меры против китайский юридических лиц за взаимодействие с Россией, сообщил на слушаниях в | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T19:15+0300
2024-05-21T19:34+0300
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ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Европейский союз продолжат вводить ограничительные меры против китайский юридических лиц за взаимодействие с Россией, сообщил на слушаниях в конгрессе госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы уже ввели санкции против более чем 100 китайских компаний, которые, по нашим данным, причастны к поставкам продукции двойного назначения и другой продукции, находящейся под санкциями, и мы продолжим делать это (расширять санкции - ред.)", — отметил он.Блинкен уточнил, что Белый дом сотрудничает с европейскими и другими партнерами, которых сильнее настораживает партнерство России и Китая.Госсекретарь отметил, что "70% импортируемого Россией машинного оборудования и 90% микроэлектроники приходит из Китая". По его словам, это является причиной стремительного производства артиллерии в России.Он добавил, что помимо Китая, российский оборонно-промышленный сектор поддерживают Иран и Северная Корея.Ранее США ввели экспортные ограничения против 37 организаций из КНР за действия против американской нацбезопасности. Часть введенных ограничений, как утверждается, связаны с якобы поставками товаров в Россию.
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китай, сша, ес
Политика, КИТАЙ, США, ЕС
19:15 21.05.2024 (обновлено: 19:34 21.05.2024)
 
США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний

Блинкен: США и ЕС продолжат вводить санкции против компаний КНР за связи с РФ

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Европейский союз продолжат вводить ограничительные меры против китайский юридических лиц за взаимодействие с Россией, сообщил на слушаниях в конгрессе госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы уже ввели санкции против более чем 100 китайских компаний, которые, по нашим данным, причастны к поставкам продукции двойного назначения и другой продукции, находящейся под санкциями, и мы продолжим делать это (расширять санкции - ред.)", — отметил он.
Блинкен уточнил, что Белый дом сотрудничает с европейскими и другими партнерами, которых сильнее настораживает партнерство России и Китая.
Госсекретарь отметил, что "70% импортируемого Россией машинного оборудования и 90% микроэлектроники приходит из Китая". По его словам, это является причиной стремительного производства артиллерии в России.
Он добавил, что помимо Китая, российский оборонно-промышленный сектор поддерживают Иран и Северная Корея.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
Китай ввел санкции в отношении бывшего конгрессмена США Галлахера
15:39
Ранее США ввели экспортные ограничения против 37 организаций из КНР за действия против американской нацбезопасности. Часть введенных ограничений, как утверждается, связаны с якобы поставками товаров в Россию.
 
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