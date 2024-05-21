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США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний

США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний - 21.05.2024, ПРАЙМ

США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний

Соединенные Штаты и Европейский союз продолжат вводить ограничительные меры против китайский юридических лиц за взаимодействие с Россией, сообщил на слушаниях в | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T19:15+0300

2024-05-21T19:15+0300

2024-05-21T19:34+0300

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ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Европейский союз продолжат вводить ограничительные меры против китайский юридических лиц за взаимодействие с Россией, сообщил на слушаниях в конгрессе госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы уже ввели санкции против более чем 100 китайских компаний, которые, по нашим данным, причастны к поставкам продукции двойного назначения и другой продукции, находящейся под санкциями, и мы продолжим делать это (расширять санкции - ред.)", — отметил он.Блинкен уточнил, что Белый дом сотрудничает с европейскими и другими партнерами, которых сильнее настораживает партнерство России и Китая.Госсекретарь отметил, что "70% импортируемого Россией машинного оборудования и 90% микроэлектроники приходит из Китая". По его словам, это является причиной стремительного производства артиллерии в России.Он добавил, что помимо Китая, российский оборонно-промышленный сектор поддерживают Иран и Северная Корея.Ранее США ввели экспортные ограничения против 37 организаций из КНР за действия против американской нацбезопасности. Часть введенных ограничений, как утверждается, связаны с якобы поставками товаров в Россию.

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