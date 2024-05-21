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Постпреды ЕС планируют согласовать новый режим антироссийских санкций

Постпреды ЕС планируют согласовать новый режим антироссийских санкций - 21.05.2024, ПРАЙМ

Постпреды ЕС планируют согласовать новый режим антироссийских санкций

Постоянные представители Евросоюза собираются утвердить на заседании 22 мая новый режим санкционного давления на Россию, следует из повестки предстоящего... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T22:17+0300

2024-05-21T22:17+0300

2024-05-21T22:17+0300

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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Постоянные представители Евросоюза собираются утвердить на заседании 22 мая новый режим санкционного давления на Россию, следует из повестки предстоящего мероприятия."Решение, постановление и исполнительное распоряжение Совета об ограничительных мерах в связи с ситуацией в России. Согласование", — сообщается в документе. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

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санкции против рф, ес, планы