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Постпреды ЕС планируют согласовать новый режим антироссийских санкций
Постпреды ЕС планируют согласовать новый режим антироссийских санкций - 21.05.2024, ПРАЙМ
Постпреды ЕС планируют согласовать новый режим антироссийских санкций
Постоянные представители Евросоюза собираются утвердить на заседании 22 мая новый режим санкционного давления на Россию, следует из повестки предстоящего... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T22:17+0300
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Постоянные представители Евросоюза собираются утвердить на заседании 22 мая новый режим санкционного давления на Россию, следует из повестки предстоящего мероприятия."Решение, постановление и исполнительное распоряжение Совета об ограничительных мерах в связи с ситуацией в России. Согласование", — сообщается в документе. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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санкции против рф, ес, планы
Политика, санкции против РФ, ЕС, планы
Постпреды ЕС планируют согласовать новый режим антироссийских санкций
Постпреды ЕС собираются согласовать новый санкционный режим против России
БРЮССЕЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Постоянные представители Евросоюза собираются утвердить на заседании 22 мая новый режим санкционного давления на Россию, следует из повестки предстоящего мероприятия.
"Решение, постановление и исполнительное распоряжение Совета об ограничительных мерах в связи с ситуацией в России. Согласование", — сообщается в документе.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний