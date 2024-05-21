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В Минцифры пообещали разобраться в причинах подорожания сотовой связи - 21.05.2024, ПРАЙМ
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В Минцифры пообещали разобраться в причинах подорожания сотовой связи
В Минцифры пообещали разобраться в причинах подорожания сотовой связи - 21.05.2024, ПРАЙМ
В Минцифры пообещали разобраться в причинах подорожания сотовой связи
Минцифры России разбирается в причинах роста тарифов на связь в апреле на 8,5 процента, будет готово озвучить свои выводы чуть позднее, заявил журналистам глава | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T16:39+0300
2024-05-21T17:09+0300
тарифы на связь
максут шадаев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Минцифры России разбирается в причинах роста тарифов на связь в апреле на 8,5 процента, будет готово озвучить свои выводы чуть позднее, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Мы сейчас разбираемся в причинах. Как будем готовы, прокомментируем", - сказал Шадаев журналистам, отвечая на вопрос о причинах роста тарифов на связь в апреле текущего года. Росстат в минувшую пятницу сообщил, что стоимость абонентской платы за услуги сотовой связи в России увеличилась на 8,5 процента в апреле по сравнению с мартом. Минцифры, по словам Шадаева, смотрят на исторический рост и чем он может быть обусловлен. Министр пообещал отчитаться после завершения анализа.
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тарифы на связь, максут шадаев
тарифы на связь, Максут Шадаев
16:39 21.05.2024 (обновлено: 17:09 21.05.2024)
 
В Минцифры пообещали разобраться в причинах подорожания сотовой связи

Шадаев: Минцифры разбирается в причинах роста тарифов на связь в апреле

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный форум Kazan Digital week
Международный форум Kazan Digital week - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Минцифры России разбирается в причинах роста тарифов на связь в апреле на 8,5 процента, будет готово озвучить свои выводы чуть позднее, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.
"Мы сейчас разбираемся в причинах. Как будем готовы, прокомментируем", - сказал Шадаев журналистам, отвечая на вопрос о причинах роста тарифов на связь в апреле текущего года.
Росстат в минувшую пятницу сообщил, что стоимость абонентской платы за услуги сотовой связи в России увеличилась на 8,5 процента в апреле по сравнению с мартом.
Минцифры, по словам Шадаева, смотрят на исторический рост и чем он может быть обусловлен. Министр пообещал отчитаться после завершения анализа.
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тарифы на связьМаксут Шадаев
 
 
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