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Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост
Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост - 21.05.2024, ПРАЙМ
Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост
Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб покинет пост, заявляет портал Semafor со ссылкой на его письмо сотрудникам. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T16:44+0300
2024-05-21T16:44+0300
вэф
должность
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб покинет пост, заявляет портал Semafor со ссылкой на его письмо сотрудникам. Указывается, что он станет неисполнительным директором."Он уйдет с поста исполнительного председателя и перейдет на должность неисполнительного председателя", — сообщается в публикации. По информации Semafor, данное решение должно быть одобрено швейцарскими властями и согласовано до ВЭФ в 2025 году.Преемник официально не назначен. Однако Шваб подчеркивал, что последний год исполнительные функции выполнялись исполнительным советом во главе с бывшим министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.Всемирный экономический форум является международной неправительственной организацией. Создан в 1971 году в Женеве. Его цели заключаются в содействии мировому сообществу в решении вопросов экономического развития и расширении международного торгово-экономического сотрудничества.
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вэф, должность
ВЭФ, должность
16:44 21.05.2024
 
Президент Всемирного экономического форума в Давосе покинет пост

Президент экономического форума в Давосе Шваб станет неисполнительным директором

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин выступил на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Президент РФ В. Путин выступил на сессии онлайн-форума Давосская повестка дня 2021 - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб покинет пост, заявляет портал Semafor со ссылкой на его письмо сотрудникам.
Указывается, что он станет неисполнительным директором.
"Он уйдет с поста исполнительного председателя и перейдет на должность неисполнительного председателя", — сообщается в публикации.
По информации Semafor, данное решение должно быть одобрено швейцарскими властями и согласовано до ВЭФ в 2025 году.
Преемник официально не назначен. Однако Шваб подчеркивал, что последний год исполнительные функции выполнялись исполнительным советом во главе с бывшим министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.
Всемирный экономический форум является международной неправительственной организацией. Создан в 1971 году в Женеве. Его цели заключаются в содействии мировому сообществу в решении вопросов экономического развития и расширении международного торгово-экономического сотрудничества.
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