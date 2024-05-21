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Мишустин отметил более чем двукратный рост продажи российского софта
Мишустин отметил более чем двукратный рост продажи российского софта - 21.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин отметил более чем двукратный рост продажи российского софта
Продажи российского программного обеспечения за четыре года увеличились более чем вдвое, готовых пакетных решений – в пять раз, заявил в ходе выступления на... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:36+0300
2024-05-21T12:36+0300
2024-05-21T12:38+0300
экономика
софт
по
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Продажи российского программного обеспечения за четыре года увеличились более чем вдвое, готовых пакетных решений – в пять раз, заявил в ходе выступления на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России", он отметил, что гарантировать бесперебойную работу предприятий и защитить инфраструктуру способно использование только собственных продуктов. "Правительство по поручению главы государства оказывает всестороннюю помощь ИТ-сектору. Что включает льготную ставку по налогу на прибыль, пониженные тарифы страховых взносов, отдельные преференции для сотрудников и многое другое. Все это дало положительные изменения. За четыре года продажи российского ПО увеличились более чем вдвое, а готовых пакетных решений – в пять раз", - сказал Мишустин.Он также отметил, что инвестиции компаний всех отраслей в цифровые технологии за последние четыре года выросли более чем на 80% и превысили четыре триллиона рублей.По его словам, за это время объем средств, направленных на развитие ИТ-инфраструктуры, увеличился на треть – до 1,5 триллионов рублей, а на внедрение программных продуктов – в 2,5 раза.Премьер отметил, что более половины всех российских компаний перейдут на отечественный софт для организации своей работы. При этом правительство РФ рассматривает идею льготного кредитования компаний на закупку этого софта.Мишустин рассказал, что сейчас рассматривается идея предоставления дополнительных стимулов организациям, которые отдадут предпочтение российским разработкам, и, соответственно, кредитов по льготной ставке на проведение соответствующих закупок, что даст таким фирмам больше ресурсов для развития."Отдельное внимание уделим развитию пакетных программных продуктов. И продолжим предоставлять государственную поддержку при внедрении подобных пилотных проектов у крупных заказчиков. Утвердим стандарты типовых комплексных решений. Запустим новые механизмы формирования объединенных закупок. И в целом и дальше будем стимулировать спрос на такие разработки", - сказал он.
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софт, по, михаил мишустин
Экономика, софт, ПО, Михаил Мишустин
Мишустин отметил более чем двукратный рост продажи российского софта
Мишустин: продажи российского ПО за четыре года увеличились более чем вдвое
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Продажи российского программного обеспечения за четыре года увеличились более чем вдвое, готовых пакетных решений – в пять раз, заявил в ходе выступления на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России", он отметил, что гарантировать бесперебойную работу предприятий и защитить инфраструктуру способно использование только собственных продуктов.
"Правительство по поручению главы государства оказывает всестороннюю помощь ИТ-сектору. Что включает льготную ставку по налогу на прибыль, пониженные тарифы страховых взносов, отдельные преференции для сотрудников и многое другое. Все это дало положительные изменения. За четыре года продажи российского ПО увеличились более чем вдвое, а готовых пакетных решений – в пять раз", - сказал Мишустин.
Он также отметил, что инвестиции компаний всех отраслей в цифровые технологии за последние четыре года выросли более чем на 80% и превысили четыре триллиона рублей.
По его словам, за это время объем средств, направленных на развитие ИТ-инфраструктуры, увеличился на треть – до 1,5 триллионов рублей, а на внедрение программных продуктов – в 2,5 раза.
Премьер отметил, что более половины всех российских компаний перейдут на отечественный софт для организации своей работы. При этом правительство РФ рассматривает идею льготного кредитования компаний на закупку этого софта.
Мишустин рассказал, что сейчас рассматривается идея предоставления дополнительных стимулов организациям, которые отдадут предпочтение российским разработкам, и, соответственно, кредитов по льготной ставке на проведение соответствующих закупок, что даст таким фирмам больше ресурсов для развития.
"Отдельное внимание уделим развитию пакетных программных продуктов. И продолжим предоставлять государственную поддержку при внедрении подобных пилотных проектов у крупных заказчиков. Утвердим стандарты типовых комплексных решений. Запустим новые механизмы формирования объединенных закупок. И в целом и дальше будем стимулировать спрос на такие разработки", - сказал он.
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