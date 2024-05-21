https://1prime.ru/20240521/soglashenie-848371916.html

ЕС и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности

ЕС и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности - 21.05.2024, ПРАЙМ

ЕС и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности

Евросоюз и Молдавия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, написал глава дипломатии союза Жозеп Боррель в соцсети Х. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T15:17+0300

2024-05-21T15:17+0300

2024-05-21T15:40+0300

политика

молдавия

ес

оборона

безопасность

соглашение

https://cdnn.1prime.ru/img/84118/12/841181272_0:140:2575:1588_1920x0_80_0_0_5d6d3b35578668d4db95407ab6889475.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Евросоюз и Молдавия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, написал глава дипломатии союза Жозеп Боррель в соцсети Х.Боррель подчеркнул, что Молдавия стала первой страной, сделавший подобный шаг.По его мнению, Молдавия станет устойчивее благодаря данному партнерству."Это позволит вместе решать общие проблемы в области безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным, изучить новые области сотрудничества", — уточнил он.Ранее указывалось, что до заключения договора Молдавия обязывалась активнее обмениваться разведданными с блоком, в совместных военных учениях и программах военных закупок. Летом 2022 года было принято решение о либерализации торговли Молдавии с ЕС. По словам вице-премьера Молдавии по цифровизации и экономическому развитию Дмитрия Алайба, она позволила молдавским производителям втрое увеличить объем экспорта на европейский рынок.

https://1prime.ru/20240521/torgovlya-848367512.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, ес, оборона, безопасность, соглашение