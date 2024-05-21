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ЕС и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности
ЕС и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности - 21.05.2024, ПРАЙМ
ЕС и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности
Евросоюз и Молдавия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, написал глава дипломатии союза Жозеп Боррель в соцсети Х. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T15:17+0300
2024-05-21T15:17+0300
2024-05-21T15:40+0300
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Евросоюз и Молдавия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, написал глава дипломатии союза Жозеп Боррель в соцсети Х.Боррель подчеркнул, что Молдавия стала первой страной, сделавший подобный шаг.По его мнению, Молдавия станет устойчивее благодаря данному партнерству."Это позволит вместе решать общие проблемы в области безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным, изучить новые области сотрудничества", — уточнил он.Ранее указывалось, что до заключения договора Молдавия обязывалась активнее обмениваться разведданными с блоком, в совместных военных учениях и программах военных закупок. Летом 2022 года было принято решение о либерализации торговли Молдавии с ЕС. По словам вице-премьера Молдавии по цифровизации и экономическому развитию Дмитрия Алайба, она позволила молдавским производителям втрое увеличить объем экспорта на европейский рынок.
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молдавия, ес, оборона, безопасность, соглашение
Политика, МОЛДАВИЯ, ЕС, оборона, безопасность, соглашение
ЕС и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности
Боррель: ЕС и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности
БРЮССЕЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Евросоюз и Молдавия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, написал глава дипломатии союза Жозеп Боррель в соцсети Х.
Боррель подчеркнул, что Молдавия стала первой страной, сделавший подобный шаг.
По его мнению, Молдавия станет устойчивее благодаря данному партнерству.
"Это позволит вместе решать общие проблемы в области безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным, изучить новые области сотрудничества", — уточнил он.
Ранее указывалось, что до заключения договора Молдавия обязывалась активнее обмениваться разведданными с блоком, в совместных военных учениях и программах военных закупок.
Летом 2022 года было принято решение о либерализации торговли Молдавии с ЕС. По словам вице-премьера Молдавии по цифровизации и экономическому развитию Дмитрия Алайба, она позволила молдавским производителям втрое увеличить объем экспорта на европейский рынок.
В Молдавии оценили результаты либерализации торговли с ЕС