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Токсичное соседство. Запад уже знает, кого поставит под удар после Украины
Токсичное соседство. Запад уже знает, кого поставит под удар после Украины - 21.05.2024, ПРАЙМ
Токсичное соседство. Запад уже знает, кого поставит под удар после Украины
Западные страны давно рассматривают Молдавию в качестве плацдарма для своих войск и не будет мешать присоединению этой страны к Румынии, пишет сербское издание... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T13:24+0300
2024-05-21T13:24+0300
2024-05-21T13:24+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Западные страны давно рассматривают Молдавию в качестве плацдарма для своих войск и не будет мешать присоединению этой страны к Румынии, пишет сербское издание "Политика"."Запад уже давно рассматривает Молдавию как плацдарм для своих войск. Поскольку перспектива украинского поражения становится все более реальной, возрастает стратегическое значение Румынии и ее непосредственных соседей",— отметил автор материала.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, подобного рода нарратив не устраивает Приднестровье и Гагаузию, которые намерены жить в суверенной Молдавии. Они боятся потерять свою независимость и культуру. Регион уже страдает от экономических санкций и несет убытки. Часть международного сообщества предлагает решить проблемы и вернуть демократию и процветание, но при этом требуют отказаться от своей суверенности, говорится в публикацииюКроме того, Гагаузия, находящаяся между Западом и Востоком, сталкивается с существенными трудностями сохранить свою независимость. Если Молдова свяжется с Западом, Россия найдет повод помешать этому, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, Новости
Токсичное соседство. Запад уже знает, кого поставит под удар после Украины
"Политика": после провала на Украине Запад начнет подрывать мир в Молдавии
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ.
Западные страны давно рассматривают Молдавию в качестве плацдарма для своих войск и не будет мешать присоединению этой страны к Румынии, пишет
сербское издание "Политика".
"Запад уже давно рассматривает Молдавию как плацдарм для своих войск. Поскольку перспектива украинского поражения становится все более реальной, возрастает стратегическое значение Румынии и ее непосредственных соседей",— отметил автор материала.
Согласно изданию, подобного рода нарратив не устраивает Приднестровье и Гагаузию, которые намерены жить в суверенной Молдавии. Они боятся потерять свою независимость и культуру. Регион уже страдает от экономических санкций и несет убытки. Часть международного сообщества предлагает решить проблемы и вернуть демократию и процветание, но при этом требуют отказаться от своей суверенности, говорится в публикациию
Кроме того, Гагаузия, находящаяся между Западом и Востоком, сталкивается с существенными трудностями сохранить свою независимость. Если Молдова свяжется с Западом, Россия найдет повод помешать этому, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
В Молдавии начались штабные учения НАТО