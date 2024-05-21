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Слабы и расколоты. Раскрыта причина потери Америкой мирового господства

Слабы и расколоты. Раскрыта причина потери Америкой мирового господства - 21.05.2024, ПРАЙМ

Слабы и расколоты. Раскрыта причина потери Америкой мирового господства

Упадок в Соединенных Штатах будет только усугубляться, так как из-за внутреннего раскола остановить его страна не может, пишет агентство Bloomberg. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T09:57+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Упадок в Соединенных Штатах будет только усугубляться, так как из-за внутреннего раскола остановить его страна не может, пишет агентство Bloomberg.По мнению автора публикации Андреаса Клута, американские элиты расходятся во мнении относительн решения внутренних проблем. Подобный подход несет угрозу для всего государства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Когда в XIX веке в Британии начался спад, викторианцы провели реформы и добились еще одного успеха. США слишком расколоты, чтобы сделать то же самое", — отметил журналист.США могут достичь величия, как делали викторианцы, если их политический класс сплотится. Демографически Америка сталкивается с меньшими проблемами, чем Китай и Россия. Американские компании и инженеры-новаторы остаются одними из лучших в мире. Однако существует проблема - разногласия и неспособность политических элит договориться о реформах, отмечается в материале.Кроме того, сейчас даже нельзя определить, что нужно исправить, не говоря уже о том, как это сделать. Внутриполитические сложности и разногласия между элитами мешают национальному обновлению, поэтому требуют незамедлительного решения не только ради Америки, но и ради всего мира.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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