Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ предметно рассмотрит сценарий с повышением ключевой ставки - 21.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240521/stavka-848370732.html
ЦБ предметно рассмотрит сценарий с повышением ключевой ставки
ЦБ предметно рассмотрит сценарий с повышением ключевой ставки - 21.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ предметно рассмотрит сценарий с повышением ключевой ставки
Банк России на заседании совета директора в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки,... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T14:53+0300
2024-05-21T14:53+0300
банк россии
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f77060f2bd977bc68e7f3098b5dac2a.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директора в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Я думаю, что альтернативный сценарий будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. На сколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения", - сказал он в кулуарах конференции "Рост ВВП и/или низкая инфляция?". На заседании по ключевой ставке в апреле ее участники рассматривали также альтернативный сценарий, в котором происходит дальнейшее нарастание напряженности на рынке труда, продолжается или ускоряется рост потребительской, инвестиционной и кредитной активности. Этот альтернативный сценарий для возвращения инфляции к цели потребует повышения ключевой ставки. Большинство участников заседания в апреле согласились, что в настоящее время нет оснований рассматривать данный сценарий как базовый. При этом отдельные участники придавали альтернативному сценарию более значимый вес. Совет директоров Банка России 26 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня 2024 года.
https://1prime.ru/20240517/stavka-848246345.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc0c071d8c3f23e4ba98037f6179f27a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ставка банка россии
Банк России, ставка Банка России
14:53 21.05.2024
 
ЦБ предметно рассмотрит сценарий с повышением ключевой ставки

ЦБ в июне предметно рассмотрит сценарий с повышением ключевой ставки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директора в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"Я думаю, что альтернативный сценарий будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. На сколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения", - сказал он в кулуарах конференции "Рост ВВП и/или низкая инфляция?".
На заседании по ключевой ставке в апреле ее участники рассматривали также альтернативный сценарий, в котором происходит дальнейшее нарастание напряженности на рынке труда, продолжается или ускоряется рост потребительской, инвестиционной и кредитной активности.
Этот альтернативный сценарий для возвращения инфляции к цели потребует повышения ключевой ставки. Большинство участников заседания в апреле согласились, что в настоящее время нет оснований рассматривать данный сценарий как базовый. При этом отдельные участники придавали альтернативному сценарию более значимый вес.
Совет директоров Банка России 26 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня 2024 года.
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Это важнее ставки. Как выбрать самый выгодный вклад до конца года
17 мая, 02:02
 
Банк Россииставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала