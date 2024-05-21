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ЦБ предметно рассмотрит сценарий с повышением ключевой ставки

ЦБ предметно рассмотрит сценарий с повышением ключевой ставки - 21.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ предметно рассмотрит сценарий с повышением ключевой ставки

Банк России на заседании совета директора в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки,... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T14:53+0300

2024-05-21T14:53+0300

2024-05-21T14:53+0300

банк россии

ставка банка россии

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директора в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Я думаю, что альтернативный сценарий будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. На сколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения", - сказал он в кулуарах конференции "Рост ВВП и/или низкая инфляция?". На заседании по ключевой ставке в апреле ее участники рассматривали также альтернативный сценарий, в котором происходит дальнейшее нарастание напряженности на рынке труда, продолжается или ускоряется рост потребительской, инвестиционной и кредитной активности. Этот альтернативный сценарий для возвращения инфляции к цели потребует повышения ключевой ставки. Большинство участников заседания в апреле согласились, что в настоящее время нет оснований рассматривать данный сценарий как базовый. При этом отдельные участники придавали альтернативному сценарию более значимый вес. Совет директоров Банка России 26 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня 2024 года.

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ставка банка россии