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"Страшнее Брексита": Британия испугалась экономической войны с Россией

"Страшнее Брексита": Британия испугалась экономической войны с Россией - 21.05.2024, ПРАЙМ

"Страшнее Брексита": Британия испугалась экономической войны с Россией

Победа России на Украине чревата масштабной экономической катастрофой, поэтому Британия опасно недооценивает всю важность украинского конфликта, пишет в статье... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T09:38+0300

2024-05-21T09:38+0300

2024-05-21T10:18+0300

экономика

россия

украина

великобритания

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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Победа России на Украине чревата масштабной экономической катастрофой, поэтому Британия опасно недооценивает всю важность украинского конфликта, пишет в статье для The Guardian обозреватель Филип Инман.По его весьма спорному утверждению, Россия, помимо боевых действий на Украине, еще и ведет экономическую войну, "чтобы расшатать страны ЕС и Великобританию".Ведь Украина богата полезными ископаемыми, а ее обширные сельхозугодья дают около 20 процентов мирового урожая пшеницы, расписывает Инман и назидательно указывает, что цены на продовольствие в мире снова снизились, когда Украина нашла способ обеспечить экспортные поставки по суше и морю."Перейдя под контроль Москвы, основные продукты снова станут политическим оружием — а это не только взвинтит цены, но и подорвет легитимность демократических правительств, - прогнозирует обозреватель и предупреждает: - Конфликт на Украине — экзистенциальная угроза Европе наряду с климатическим кризисом. Он страшнее Брексита".Затем автор снова предупреждает читателей. На этот раз о том, что благодаря поддержке Китая и переводу собственной экономики на военные рельсы, Россия "готовит масштабное наступление".А получив еще больше ресурсов, Россия, как уверен Инман, "может сделать мишенью саму Великобританию". Так он и пишет: "саму Великобританию". А, подтверждая свой тезис, указывает, что последние попавшие в его распоряжение данные разведки свидетельствуют, что поддерживаемые Российской Федерацией компьютерные программы-вымогатели "могут активизировать атаки на британские предприятия и общественные организации".

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украина

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россия, украина, великобритания