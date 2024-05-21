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"Страшнее Брексита": Британия испугалась экономической войны с Россией - 21.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Страшнее Брексита": Британия испугалась экономической войны с Россией
"Страшнее Брексита": Британия испугалась экономической войны с Россией - 21.05.2024, ПРАЙМ
"Страшнее Брексита": Британия испугалась экономической войны с Россией
Победа России на Украине чревата масштабной экономической катастрофой, поэтому Британия опасно недооценивает всю важность украинского конфликта, пишет в статье... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T09:38+0300
2024-05-21T10:18+0300
экономика
россия
украина
великобритания
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Победа России на Украине чревата масштабной экономической катастрофой, поэтому Британия опасно недооценивает всю важность украинского конфликта, пишет в статье для The Guardian обозреватель Филип Инман.По его весьма спорному утверждению, Россия, помимо боевых действий на Украине, еще и ведет экономическую войну, "чтобы расшатать страны ЕС и Великобританию".Ведь Украина богата полезными ископаемыми, а ее обширные сельхозугодья дают около 20 процентов мирового урожая пшеницы, расписывает Инман и назидательно указывает, что цены на продовольствие в мире снова снизились, когда Украина нашла способ обеспечить экспортные поставки по суше и морю."Перейдя под контроль Москвы, основные продукты снова станут политическим оружием — а это не только взвинтит цены, но и подорвет легитимность демократических правительств, - прогнозирует обозреватель и предупреждает: - Конфликт на Украине — экзистенциальная угроза Европе наряду с климатическим кризисом. Он страшнее Брексита".Затем автор снова предупреждает читателей. На этот раз о том, что благодаря поддержке Китая и переводу собственной экономики на военные рельсы, Россия "готовит масштабное наступление".А получив еще больше ресурсов, Россия, как уверен Инман, "может сделать мишенью саму Великобританию". Так он и пишет: "саму Великобританию". А, подтверждая свой тезис, указывает, что последние попавшие в его распоряжение данные разведки свидетельствуют, что поддерживаемые Российской Федерацией компьютерные программы-вымогатели "могут активизировать атаки на британские предприятия и общественные организации".
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россия, украина, великобритания
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
09:38 21.05.2024 (обновлено: 10:18 21.05.2024)
 
"Страшнее Брексита": Британия испугалась экономической войны с Россией

Guardian: если Россия победит на Украине, экономику Британии ждет катастрофа

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Победа России на Украине чревата масштабной экономической катастрофой, поэтому Британия опасно недооценивает всю важность украинского конфликта, пишет в статье для The Guardian обозреватель Филип Инман.
По его весьма спорному утверждению, Россия, помимо боевых действий на Украине, еще и ведет экономическую войну, "чтобы расшатать страны ЕС и Великобританию".
Ведь Украина богата полезными ископаемыми, а ее обширные сельхозугодья дают около 20 процентов мирового урожая пшеницы, расписывает Инман и назидательно указывает, что цены на продовольствие в мире снова снизились, когда Украина нашла способ обеспечить экспортные поставки по суше и морю.
"Перейдя под контроль Москвы, основные продукты снова станут политическим оружием — а это не только взвинтит цены, но и подорвет легитимность демократических правительств, - прогнозирует обозреватель и предупреждает: - Конфликт на Украине — экзистенциальная угроза Европе наряду с климатическим кризисом. Он страшнее Брексита".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
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16 мая, 18:16
Затем автор снова предупреждает читателей. На этот раз о том, что благодаря поддержке Китая и переводу собственной экономики на военные рельсы, Россия "готовит масштабное наступление".
А получив еще больше ресурсов, Россия, как уверен Инман, "может сделать мишенью саму Великобританию". Так он и пишет: "саму Великобританию". А, подтверждая свой тезис, указывает, что последние попавшие в его распоряжение данные разведки свидетельствуют, что поддерживаемые Российской Федерацией компьютерные программы-вымогатели "могут активизировать атаки на британские предприятия и общественные организации".
 
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