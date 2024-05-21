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Украине не хватает техники для недавно мобилизованных , пишут СМИ - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Украине не хватает техники для недавно мобилизованных , пишут СМИ
Украине не хватает техники для недавно мобилизованных , пишут СМИ - 21.05.2024, ПРАЙМ
Украине не хватает техники для недавно мобилизованных , пишут СМИ
ВСУ испытывают нехватку тяжелой техники, необходимой для недавно мобилизованных новобранцев. Об этом сообщило издание Forbes. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T16:17+0300
2024-05-21T16:17+0300
вооружения
украина
всу
военная техника
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ВСУ испытывают нехватку тяжелой техники, необходимой для недавно мобилизованных новобранцев. Об этом сообщило издание Forbes. По данным журнала, сформированные бригады представляют из себя пехотные соединения, а не механизированные. Причем нехватка тяжелой техники настолько серьезная, что 153-я бригада была даже переквалифицирована из механизированной в пехотную. Издание полагает, что если украинские войска планируют наступать, то им нужно больше техники. 11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Кроме того, Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.
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украина, всу, военная техника
Вооружения, УКРАИНА, ВСУ, военная техника
16:17 21.05.2024
 
Украине не хватает техники для недавно мобилизованных , пишут СМИ

Forbes: Украине недостает тяжелой техники для недавно мобилизованных в ВСУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ВСУ испытывают нехватку тяжелой техники, необходимой для недавно мобилизованных новобранцев. Об этом сообщило издание Forbes.
По данным журнала, сформированные бригады представляют из себя пехотные соединения, а не механизированные. Причем нехватка тяжелой техники настолько серьезная, что 153-я бригада была даже переквалифицирована из механизированной в пехотную.
Издание полагает, что если украинские войска планируют наступать, то им нужно больше техники.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
Кроме того, Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.
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ВооруженияУКРАИНАВСУвоенная техника
 
 
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