https://1prime.ru/20240521/tekhnika-848376123.html

Украине не хватает техники для недавно мобилизованных , пишут СМИ

Украине не хватает техники для недавно мобилизованных , пишут СМИ - 21.05.2024, ПРАЙМ

Украине не хватает техники для недавно мобилизованных , пишут СМИ

ВСУ испытывают нехватку тяжелой техники, необходимой для недавно мобилизованных новобранцев. Об этом сообщило издание Forbes. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T16:17+0300

2024-05-21T16:17+0300

2024-05-21T16:17+0300

вооружения

украина

всу

военная техника

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ВСУ испытывают нехватку тяжелой техники, необходимой для недавно мобилизованных новобранцев. Об этом сообщило издание Forbes. По данным журнала, сформированные бригады представляют из себя пехотные соединения, а не механизированные. Причем нехватка тяжелой техники настолько серьезная, что 153-я бригада была даже переквалифицирована из механизированной в пехотную. Издание полагает, что если украинские войска планируют наступать, то им нужно больше техники. 11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Кроме того, Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.

https://1prime.ru/20240521/zelenskiy-848372557.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, военная техника