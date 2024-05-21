https://1prime.ru/20240521/tolstoy-848375461.html
Владимира Толстого освободили от должности советника президента России
Владимира Толстого освободили от должности советника президента России - 21.05.2024, ПРАЙМ
Владимира Толстого освободили от должности советника президента России
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T16:07+0300
2024-05-21T16:07+0300
2024-05-21T16:17+0300
кабмин
владимир путин
должность
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства."Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации", — указывается в публикации.Владимир Толстой родился в 1962 году. Окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. С 2012 по 2024 выполнял обязанности советника президента по вопросам культуры и искусства. Действительный государственный советник РФ II класса. Награжден орденом Дружбы. Имеет орден Сербского знамени I степени. Заслуженный работник культуры России.
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владимир путин, должность
Кабмин, Владимир Путин, должность
Владимира Толстого освободили от должности советника президента России
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента России
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства.
"Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации", — указывается в публикации.
Владимир Толстой родился в 1962 году. Окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. С 2012 по 2024 выполнял обязанности советника президента по вопросам культуры и искусства. Действительный государственный советник РФ II класса. Награжден орденом Дружбы. Имеет орден Сербского знамени I степени. Заслуженный работник культуры России.
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