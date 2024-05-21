Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владимира Толстого освободили от должности советника президента России - 21.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240521/tolstoy-848375461.html
Владимира Толстого освободили от должности советника президента России
Владимира Толстого освободили от должности советника президента России - 21.05.2024, ПРАЙМ
Владимира Толстого освободили от должности советника президента России
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T16:07+0300
2024-05-21T16:17+0300
кабмин
владимир путин
должность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848374494_0:27:2048:1179_1920x0_80_0_0_d04f46fde5219f96418494214fffb243.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства."Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации", — указывается в публикации.Владимир Толстой родился в 1962 году. Окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. С 2012 по 2024 выполнял обязанности советника президента по вопросам культуры и искусства. Действительный государственный советник РФ II класса. Награжден орденом Дружбы. Имеет орден Сербского знамени I степени. Заслуженный работник культуры России.
https://1prime.ru/20240520/aktsii-848345117.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848374494_0:21:2048:1557_1920x0_80_0_0_1968674739887f49557b4dacf9366d37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, должность
Кабмин, Владимир Путин, должность
16:07 21.05.2024 (обновлено: 16:17 21.05.2024)
 
Владимира Толстого освободили от должности советника президента России

Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента России

© РИА Новости . Михаил Метцель | Перейти в медиабанкСоветник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой
Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства.
"Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации", — указывается в публикации.
Владимир Толстой родился в 1962 году. Окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. С 2012 по 2024 выполнял обязанности советника президента по вопросам культуры и искусства. Действительный государственный советник РФ II класса. Награжден орденом Дружбы. Имеет орден Сербского знамени I степени. Заслуженный работник культуры России.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Правительство предписало "Газпрому" не выплачивать дивиденды за 2023 год
Вчера, 20:08
 
КабминВладимир Путиндолжность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала