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В Молдавии оценили результаты либерализации торговли с ЕС

В Молдавии оценили результаты либерализации торговли с ЕС - 21.05.2024, ПРАЙМ

В Молдавии оценили результаты либерализации торговли с ЕС

Либерализация торговли с Евросоюзом позволила молдавским производителям втрое увеличить объем экспорта на европейский рынок, сообщил во вторник вице-премьер... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T13:53+0300

2024-05-21T13:53+0300

2024-05-21T13:53+0300

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КИШИНЕВ, 21 мая - ПРАЙМ. Либерализация торговли с Евросоюзом позволила молдавским производителям втрое увеличить объем экспорта на европейский рынок, сообщил во вторник вице-премьер Молдавии по цифровизации и экономическому развитию Дмитрий Алайба. Решение о либерализации торговли Молдавии с ЕС было принято летом 2022 года, затем дважды принималось решение о продлении льготного периода. "За очень короткий период времени торговля Молдавия полностью переориентировалась, и сейчас 65% экспорта нашей страны идет в Европейский союз. Сумма экспорта продукции до либерализации торговли – 26,9 миллионов долларов. А в 2023 году наши фермеры экспортировали на сумму 89,5 миллионов долларов, в 3,5 раза больше. И это только за 3 года", - написал Алайба в соцсетях.По его словам, статистика доказывает, что молдавская продукция пользуется спросом на европейском рынке. "Вот такая экономика нам нужна! Где предприниматели имеют доступ к рынкам и могут проявить себя на мировом рынке. И это только начало. Конечно, молдавская продукция прославится на большом рынке ЕС своим особым качеством. Это еще одно доказательство постоянной поддержки ЕС нашей страны", - добавил вице-премьер. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

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