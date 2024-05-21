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Потанин рассказал об "авторалли" по цифровизации промышленности - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Потанин рассказал об "авторалли" по цифровизации промышленности
Потанин рассказал об "авторалли" по цифровизации промышленности - 21.05.2024, ПРАЙМ
Потанин рассказал об "авторалли" по цифровизации промышленности
Движение к обозначенной президентом Владимиром Путиным до 2030 года цели по цифровой трансформации основных отраслей отечественной промышленности сходно с... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T17:15+0300
2024-05-21T17:15+0300
бизнес
цифровизация
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Движение к обозначенной президентом Владимиром Путиным до 2030 года цели по цифровой трансформации основных отраслей отечественной промышленности сходно с участием в авторалли, заявил российский бизнесмен, глава "Норникеля" Владимир Потанин, выступая на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде."Мы не скорость меряем, а прохождение реперных точек", - сказал он и привел аналогию из автомобильного спорта, где "есть гонки, а есть ралли". "В гонке нужно ехать с максимальной скоростью, чтобы быстрее всех приехать, а мы участвуем в ралли. То есть, когда нужно проехать определенный участок в заданном ритме с желаемым результатом", - пояснил Потанин.В настоящее время в "Норникеле" полностью замещены импортные продукты по роботизации процессов, ИТ-решения по анализу бизнес-процессов и систем проектирования. Глава "Норникеля" предложил при взимании платежа за обязательное лицензирование предоставлять компаниям льготы "хотя бы на размер этих инвестиций".Среди других предложений Потанина - создание центра компетенций для межотраслевой координации при создании единой витрины данных (НСУД) и облегчение процесса лицензирования для программ, созданных под нужны отдельных компаний, но пригодных для масштабирования. Бизнесмен пояснил, что речь идет о "самописных" программах", "не очень хорошо задокументированных" и не подлежащих коммерциализации и распространению, однако подходящих для замены критически важной информационной инфраструктуры.Помимо этого, "Норникель" обратился в правительство с предложениями по открытию данных, в том числе, по линии Росстата, чтобы бизнес мог с этими данными синхронизироваться."А готов ли будет бизнес точно также предоставлять свои данные агрегированные?", - спросил бизнесмена глава правительства Михаил Мишустин. Потанин ответил утвердительно, отметив, что бизнесу такого уровня "от государства скрывать нечего", однако добавил, что это не должно быть "слишком забюрократизировано".
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бизнес, цифровизация
Бизнес, цифровизация
17:15 21.05.2024
 
Потанин рассказал об "авторалли" по цифровизации промышленности

Глава "Норникеля" Потанин рассказал о "ралли" по цифровизации промышленности

© Фото : Дмитрий ЩипровВыставка "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде
Выставка Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) в Нижнем Новгороде - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© Фото : Дмитрий Щипров
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Движение к обозначенной президентом Владимиром Путиным до 2030 года цели по цифровой трансформации основных отраслей отечественной промышленности сходно с участием в авторалли, заявил российский бизнесмен, глава "Норникеля" Владимир Потанин, выступая на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
"Мы не скорость меряем, а прохождение реперных точек", - сказал он и привел аналогию из автомобильного спорта, где "есть гонки, а есть ралли". "В гонке нужно ехать с максимальной скоростью, чтобы быстрее всех приехать, а мы участвуем в ралли. То есть, когда нужно проехать определенный участок в заданном ритме с желаемым результатом", - пояснил Потанин.
В настоящее время в "Норникеле" полностью замещены импортные продукты по роботизации процессов, ИТ-решения по анализу бизнес-процессов и систем проектирования. Глава "Норникеля" предложил при взимании платежа за обязательное лицензирование предоставлять компаниям льготы "хотя бы на размер этих инвестиций".
Среди других предложений Потанина - создание центра компетенций для межотраслевой координации при создании единой витрины данных (НСУД) и облегчение процесса лицензирования для программ, созданных под нужны отдельных компаний, но пригодных для масштабирования. Бизнесмен пояснил, что речь идет о "самописных" программах", "не очень хорошо задокументированных" и не подлежащих коммерциализации и распространению, однако подходящих для замены критически важной информационной инфраструктуры.
Помимо этого, "Норникель" обратился в правительство с предложениями по открытию данных, в том числе, по линии Росстата, чтобы бизнес мог с этими данными синхронизироваться.
"А готов ли будет бизнес точно также предоставлять свои данные агрегированные?", - спросил бизнесмена глава правительства Михаил Мишустин. Потанин ответил утвердительно, отметив, что бизнесу такого уровня "от государства скрывать нечего", однако добавил, что это не должно быть "слишком забюрократизировано".
 
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