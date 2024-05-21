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Цивилев не будет менять команду в Минэнерго
Цивилев не будет менять команду в Минэнерго - 21.05.2024, ПРАЙМ
Цивилев не будет менять команду в Минэнерго
Новый глава Минэнерго России Сергей Цивилев заявил, что не намерен менять команду в министерстве энергетики. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T11:41+0300
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КЕМЕРОВО, 21 мая – ПРАЙМ. Новый глава Минэнерго России Сергей Цивилев заявил, что не намерен менять команду в министерстве энергетики. "Я из Кузбасса и из команды Кузбасса на сегодня никого не собираюсь брать. По причине, что впереди большая очень работа, и раздергивать команду... (нецелесообразно - ред.). Но я понимаю, если я сейчас выдерну, я ушел, начну сейчас выдергивать еще людей из команды, что у нас будет происходить? Ни в коем случае это нельзя. Поэтому я буду работать с той командой, которая есть", – ответил Цивилев на вопрос журналистов о том, собирается ли он менять команду в министерстве энергетики РФ. Сергей Цивилев в мае перешел на должность министра энергетики РФ с поста губернатора Кемеровской области.
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Энергетика, РОССИЯ, Сергей Цивилев, Новости
Цивилев не будет менять команду в Минэнерго
Цивилев: я из Кузбасса и из команды Кузбасса никого не собираюсь брать
КЕМЕРОВО, 21 мая – ПРАЙМ. Новый глава Минэнерго России Сергей Цивилев заявил, что не намерен менять команду в министерстве энергетики.
"Я из Кузбасса и из команды Кузбасса на сегодня никого не собираюсь брать. По причине, что впереди большая очень работа, и раздергивать команду... (нецелесообразно - ред.). Но я понимаю, если я сейчас выдерну, я ушел, начну сейчас выдергивать еще людей из команды, что у нас будет происходить? Ни в коем случае это нельзя. Поэтому я буду работать с той командой, которая есть", – ответил Цивилев на вопрос журналистов о том, собирается ли он менять команду в министерстве энергетики РФ.
Сергей Цивилев в мае перешел на должность министра энергетики РФ с поста губернатора Кемеровской области.
ГД утвердила Цивилева министром энергетики России