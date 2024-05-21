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Россиянам назвали лучшие страны для путешествий без загранпаспорта
Россиянам назвали лучшие страны для путешествий без загранпаспорта - 21.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали лучшие страны для путешествий без загранпаспорта
Лучшим направлением для туризма без загранпаспорта является Абхазия. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделилась тревел-блогер Наталия Ансталь. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T17:17+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Лучшим направлением для туризма без загранпаспорта является Абхазия. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделилась тревел-блогер Наталия Ансталь."Если говорить о направлениях, куда можно попасть без загранпаспорта, то на ум первым делом приходит Абхазия. Это очень популярное направление у туристов. Озера, природа, водопады — все это Абхазия", — отметила она.Среди прочих направлений Ансталь назвала Белоруссию и Армению. Тем не менее, она рекомендует ограничиться поездкой в Белоруссиию не более чем на четыре дня и составить подробный маршрут. В Армении также можно полюбоваться красивой природой и архитектурными памятниками. Однако, чтобы въехать в эту страну с российским паспортом, придется воспользоваться воздушным транспортом.
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россия, туризм, новости
Россиянам назвали лучшие страны для путешествий без загранпаспорта
Турэксперт Ансталь: без загранпаспорта можно отдохнуть в Абхазии
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ.
Лучшим направлением для туризма без загранпаспорта является Абхазия. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделилась
тревел-блогер Наталия Ансталь.
"Если говорить о направлениях, куда можно попасть без загранпаспорта, то на ум первым делом приходит Абхазия. Это очень популярное направление у туристов. Озера, природа, водопады — все это Абхазия", — отметила она.
Среди прочих направлений Ансталь назвала Белоруссию и Армению. Тем не менее, она рекомендует ограничиться поездкой в Белоруссиию не более чем на четыре дня и составить подробный маршрут. В Армении также можно полюбоваться красивой природой и архитектурными памятниками. Однако, чтобы въехать в эту страну с российским паспортом, придется воспользоваться воздушным транспортом.
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