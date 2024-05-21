https://1prime.ru/20240521/turizm-848380499.html

Россиянам назвали лучшие страны для путешествий без загранпаспорта

Россиянам назвали лучшие страны для путешествий без загранпаспорта - 21.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали лучшие страны для путешествий без загранпаспорта

Лучшим направлением для туризма без загранпаспорта является Абхазия. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделилась тревел-блогер Наталия Ансталь. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T17:17+0300

2024-05-21T17:17+0300

2024-05-21T17:17+0300

россия

туризм

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/70/842297052_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_645e70c400ac970b1294dc1823bdf501.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Лучшим направлением для туризма без загранпаспорта является Абхазия. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделилась тревел-блогер Наталия Ансталь."Если говорить о направлениях, куда можно попасть без загранпаспорта, то на ум первым делом приходит Абхазия. Это очень популярное направление у туристов. Озера, природа, водопады — все это Абхазия", — отметила она.Среди прочих направлений Ансталь назвала Белоруссию и Армению. Тем не менее, она рекомендует ограничиться поездкой в Белоруссиию не более чем на четыре дня и составить подробный маршрут. В Армении также можно полюбоваться красивой природой и архитектурными памятниками. Однако, чтобы въехать в эту страну с российским паспортом, придется воспользоваться воздушным транспортом.

https://1prime.ru/20240511/platforma-848061706.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туризм, новости