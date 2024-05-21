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Минфин Турции оштрафовал двух производителей стали за уклонение от налогов
Минфин Турции оштрафовал двух производителей стали за уклонение от налогов - 21.05.2024, ПРАЙМ
Минфин Турции оштрафовал двух производителей стали за уклонение от налогов
Министерство казначейства и финансов Турции наложило рекордные штрафы в размере более 217 миллионов долларов на двух производителей стали за уклонение от... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T15:17+0300
2024-05-21T15:17+0300
2024-05-21T15:17+0300
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СТАМБУЛ, 21 мая - ПРАЙМ. Министерство казначейства и финансов Турции наложило рекордные штрафы в размере более 217 миллионов долларов на двух производителей стали за уклонение от налогов и манипулирование рынком, передает гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в ведомстве. "Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) расследует подозрения на отмывание денег. В случае с производителями стали инспекции проводятся на местах с подсчетами. Штраф в размере семи миллиардов турецких лир (более 217 миллионов долларов) наложен на две крупные фирмы-производителя стали", - сообщил канал. Компании обвинили в дестабилизации ситуации с ценами через манипулирование рынком черной металлургии, монополизацию сектора, подделку счетов через подставные компании и получение нелегальной прибыли. Источник подчеркнул, что министерство намерено вывести из тени весь рынок производства стали. Среди применяемых для этого инструментов - система отслеживания арматуры от стадии производства до пункта конечного использования при строительстве. Проверкам подверглись и другие крупные компании, ожидается, что штрафы будут объявлены в ближайшее время.
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турция, минфин, новости
Минфин Турции оштрафовал двух производителей стали за уклонение от налогов
TRT Haber: Минфин Турции оштрафовал двух производителей стали на $217 миллионов
СТАМБУЛ, 21 мая - ПРАЙМ. Министерство казначейства и финансов Турции наложило рекордные штрафы в размере более 217 миллионов долларов на двух производителей стали за уклонение от налогов и манипулирование рынком, передает гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в ведомстве.
"Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) расследует подозрения на отмывание денег. В случае с производителями стали инспекции проводятся на местах с подсчетами. Штраф в размере семи миллиардов турецких лир (более 217 миллионов долларов) наложен на две крупные фирмы-производителя стали", - сообщил канал.
Компании обвинили в дестабилизации ситуации с ценами через манипулирование рынком черной металлургии, монополизацию сектора, подделку счетов через подставные компании и получение нелегальной прибыли.
Источник подчеркнул, что министерство намерено вывести из тени весь рынок производства стали. Среди применяемых для этого инструментов - система отслеживания арматуры от стадии производства до пункта конечного использования при строительстве. Проверкам подверглись и другие крупные компании, ожидается, что штрафы будут объявлены в ближайшее время.