https://1prime.ru/20240521/ucheniya-848387019.html

Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России

Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России - 21.05.2024, ПРАЙМ

Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России

НАТО стоит воспринимать российские ядерные учения как предупреждение, что не нужно вмешиваться в конфликт на Украине, сообщил немецко-финский предприниматель и... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T23:31+0300

2024-05-21T23:31+0300

2024-05-21T23:31+0300

политика

учения нато

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россия

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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. НАТО стоит воспринимать российские ядерные учения как предупреждение, что не нужно вмешиваться в конфликт на Украине, сообщил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Россия начала тактические учения по ядерному оружию, чтобы предупредить НАТО о необходимости держаться подальше от Украины", — отметил он в соцсети X.Ранее европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте.Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил удары украинских войск по территории России британским оружием.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240521/provokatsiya-848383738.html

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учения нато, сво, россия