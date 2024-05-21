Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России - 21.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240521/ucheniya-848387019.html
Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России
Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России - 21.05.2024, ПРАЙМ
Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России
НАТО стоит воспринимать российские ядерные учения как предупреждение, что не нужно вмешиваться в конфликт на Украине, сообщил немецко-финский предприниматель и... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T23:31+0300
2024-05-21T23:31+0300
политика
учения нато
сво
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848251809_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_2482510a0ff81c8fcfc6f33f5a7dda44.jpg
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. НАТО стоит воспринимать российские ядерные учения как предупреждение, что не нужно вмешиваться в конфликт на Украине, сообщил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Россия начала тактические учения по ядерному оружию, чтобы предупредить НАТО о необходимости держаться подальше от Украины", — отметил он в соцсети X.Ранее европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте.Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил удары украинских войск по территории России британским оружием.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240521/provokatsiya-848383738.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848251809_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_d0c93731a1e380e2a5c70e2efa5cc8bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
учения нато, сво, россия
Политика, учения НАТО, СВО, РОССИЯ
23:31 21.05.2024
 
Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России

Бизнесмен Дотком назвал ядерные учения РФ предупреждением НАТО из-за Украины

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. НАТО стоит воспринимать российские ядерные учения как предупреждение, что не нужно вмешиваться в конфликт на Украине, сообщил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
"Россия начала тактические учения по ядерному оружию, чтобы предупредить НАТО о необходимости держаться подальше от Украины", — отметил он в соцсети X.
Ранее европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте.
Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
Готовят войска. Генерал ВСУ раскрыл, как НАТО начнет "провоцировать" Россию
Вчера, 18:34
А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил удары украинских войск по территории России британским оружием.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Политикаучения НАТОСВОРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала