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"Не спрячемся". В Британии испугались удара неуязвимой российской ракеты - 21.05.2024, ПРАЙМ
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"Не спрячемся". В Британии испугались удара неуязвимой российской ракеты
"Не спрячемся". В Британии испугались удара неуязвимой российской ракеты - 21.05.2024, ПРАЙМ
"Не спрячемся". В Британии испугались удара неуязвимой российской ракеты
Системы противовоздушной обороны Соединенного Королевства не сможет отразить российские ракеты, признался генерал Ричард Бэрронс в интервью The Sun. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T19:57+0300
2024-05-21T19:57+0300
вооружения
великобритания
россия
ракеты
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Системы противовоздушной обороны Соединенного Королевства не сможет отразить российские ракеты, признался генерал Ричард Бэрронс в интервью The Sun."Конвенциональным ракетам (российской армии. — Прим. ред.) потребуется 90 минут, чтобы достичь Лондона, если они будут запущены с территории России. У Великобритании пока нет той противовоздушной и противоракетной обороны, которая есть у Украины, поэтому мы не сможем отреагировать на атаку", — отметил он.По его словам, даже старые модели смогут достичь британской территории за 90 минут и нанесут удар с небольшой погрешностью в два метра. Боеголовка такой ракеты может весить полтонны, уточнил военный.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
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великобритания, россия, ракеты
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ракеты
19:57 21.05.2024
 
"Не спрячемся". В Британии испугались удара неуязвимой российской ракеты

Sun: Британия не сможет предотвратить удар ракет ВС России по своей территории

© Unsplash/Josh KirkКоролевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
© Unsplash/Josh Kirk
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Системы противовоздушной обороны Соединенного Королевства не сможет отразить российские ракеты, признался генерал Ричард Бэрронс в интервью The Sun.
"Конвенциональным ракетам (российской армии. — Прим. ред.) потребуется 90 минут, чтобы достичь Лондона, если они будут запущены с территории России. У Великобритании пока нет той противовоздушной и противоракетной обороны, которая есть у Украины, поэтому мы не сможем отреагировать на атаку", — отметил он.
По его словам, даже старые модели смогут достичь британской территории за 90 минут и нанесут удар с небольшой погрешностью в два метра. Боеголовка такой ракеты может весить полтонны, уточнил военный.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
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