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"В руинах". Польские СМИ забили тревогу из-за катастрофы на Украине
"В руинах". Польские СМИ забили тревогу из-за катастрофы на Украине - 21.05.2024, ПРАЙМ
"В руинах". Польские СМИ забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Из-за авиаударов со стороны России украинская энергетика находится в руинах, сообщает польское издание Myśl Polska. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T13:45+0300
2024-05-21T13:45+0300
2024-05-21T13:45+0300
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ВАРШАВА, 21 мая - ПРАЙМ. Из-за авиаударов со стороны России украинская энергетика находится в руинах, сообщает польское издание Myśl Polska."Сегодня украинская энергосистема находится в руинах, огромные энергетические мощности полностью уничтожены", — сказано в тексте публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается также, что около 90 процентов мощностей электростанций были уничтожены, включая угольные, газовые и гидроэлектростанции. Это привело к тому, что Украине теперь приходится выбирать между отключением потребителей электроэнергии или прекращением импорта энергии.Восстановление поврежденных объектов требует огромных затрат времени и денег, так как большинство необходимых компонентов было произведено еще при СССР и уже недоступно.Ранее Россия в ответ нанесла авиаудары по различным энергообъектам Украины. Особенно разрушительным стал удар по гидроэлектростанции "Днепрогэс". Несмотря на это, ВСУ продолжили атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах России.
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Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, энергосистема Украины, Новости
"В руинах". Польские СМИ забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Myśl Polska: огромные энергетические мощности Украины полностью уничтожены
ВАРШАВА, 21 мая - ПРАЙМ.
Из-за авиаударов со стороны России украинская энергетика находится в руинах, сообщает польское издание Myśl Polska
.
"Сегодня украинская энергосистема находится в руинах, огромные энергетические мощности полностью уничтожены", — сказано в тексте публикации.
Отмечается также, что около 90 процентов мощностей электростанций были уничтожены, включая угольные, газовые и гидроэлектростанции. Это привело к тому, что Украине теперь приходится выбирать между отключением потребителей электроэнергии или прекращением импорта энергии.
Восстановление поврежденных объектов требует огромных затрат времени и денег, так как большинство необходимых компонентов было произведено еще при СССР и уже недоступно.
Ранее Россия в ответ нанесла авиаудары по различным энергообъектам Украины. Особенно разрушительным стал удар по гидроэлектростанции "Днепрогэс". Несмотря на это, ВСУ продолжили атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах России.
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