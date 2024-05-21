https://1prime.ru/20240521/uran-848350545.html

В МАГАТЭ ожидают исключений в законе США о запрете на импорт урана из РФ

В МАГАТЭ ожидают исключений в законе США о запрете на импорт урана из РФ - 21.05.2024, ПРАЙМ

В МАГАТЭ ожидают исключений в законе США о запрете на импорт урана из РФ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ждет, что принятый в США закон о запрете на импорт российского урана будет иметь исключения, а его... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T08:08+0300

2024-05-21T08:08+0300

2024-05-21T08:32+0300

энергетика

атомная энергетика

поставки урана

магатэ

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ВЕНА, 21 мая - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ждет, что принятый в США закон о запрете на импорт российского урана будет иметь исключения, а его воздействие будет ограниченным. Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Я бы сказал, что, конечно, это суверенное решение... Мы знаем, что Россия является одним из самых важных, если не самым главным поставщиком обогащенного урана и топлива. И, насколько я понимаю, этот законопроект будет содержать очень много исключений, так что, возможно, его первоначальное воздействие будет довольно ограниченным. Мы должны увидеть, будет ли он реализован, а пока это не так", — сказал Гросси.Он также отметил, что еще рано судить о том, приведет ли данный шаг к хаосу в обеспечении ураном мировой атомной энергетики. По его словам, все зависит от того, насколько широко будет применяться этот запрет. Сейчас практически очень трудно заменить мощности, которые РФ предоставляет в плане топлива и обогащенного урана, пояснил Гросси. "Я знаю, что в будущем этот потенциал будет создан, но я бы не стал спекулировать на эту тему", — заявил глава МАГАТЭ.Кроме того, он сообщил, что агентство пока не получало информации о законопроекте.Сенат США 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), запрещающий импорт урана из РФ. Он вступит в силу через 90 дней после принятия закона. Законопроект, одобренный палатой представителей США в декабре, был представлен президенту США Джо Байдену на подпись. При этом законодательство США включает положение, которое позволяет представлять исключения на запрет до 2027 года, в том числе если такое исключение отвечает "национальным интересам" США.Законопроект предусматривает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года.Вместе с тем, инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" США.При этом крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже заявила, что после подписания закона о запрете импорта обогащенного российского урана обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения на запрет импорта этого стратегического материала из РФ, чтобы продолжить его поставки своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240520/uran-848314512.html

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атомная энергетика, поставки урана, магатэ