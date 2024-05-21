Банк России не дожал: рублю помогут другие - 21.05.2024, ПРАЙМ
Банк России не дожал: рублю помогут другие
Состояние платежного баланса и торгового сальдо останется главным фундаментальным фактором для российской валюты. В первом квартале текущего года платежный... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T16:02+0300
2024-05-21T16:02+0300
2024-05-21T16:06+0300
мнения аналитиков
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курсы валют
?1716296790
Состояние платежного баланса и торгового сальдо останется главным фундаментальным фактором для российской валюты. В первом квартале текущего года платежный баланс продемонстрировал сильные результаты. Однако за последнее время процесс поступления валютной выручки от экспорта занимает более длительный период времени из-за сложностей во внешних расчетах и платежах.В условиях нестабильного притока экспортной выручки важным фактором поддержки для рубля остаются валютные операции Банка России. Если в июне ЦБ продолжит осуществлять нетто-продажи валюты, это, как минимум, поддержит рубль в периоды низкого предложения зарубежной валюты от других участников рынка. Не менее важным фактором в данном плане остаются требования к экспортерам об обязательной продаже валюты. Продажи нивелируют дефицит валютной ликвидности из-за проблем с оплатой российского экспорта.Высокая ключевая ставка ЦБ и ужесточение денежно-кредитных условий на рынке с момента публикации регулятором резюме обсуждения по ключевой ставке должны ограничивать потребительский спрос и соответствующий спрос на импорт, что было бы благоприятным фактором для торгового баланса и динамики курса рубля летом. Однако ДКП ограничивает потребительскую активность пока в минимальной степени, и с точки зрения сдерживания импорта рублю в ближайшее время скорее продолжат помогать проблемы во внешних расчетах.В июне рубль имеет шансы продолжить майское укрепление, отыгрывая сильные показатели весеннего экспорта. Остальные вышеперечисленные факторы помогут российской валюте сохранить стабильность в случае резкого изменения конъюнктуры. Однако уровни вблизи или ниже 90 рублей за доллар представляются сейчас многим участникам рынка "психологически" привлекательными для пополнения запасов валюты. Население также может проявить интерес к валюте при курсе ниже 90 рублей с целью подготовки к летним отпускам. В этих условиях возможные попытки рубля подобраться в июне к максимуму января текущего года (тогда курс доллара опускался до 87,4 рубля) могут быстро смениться обратным движением в сторону 91-92 рубля.Эксперт - Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Состояние платежного баланса и торгового сальдо останется главным фундаментальным фактором для российской валюты. В первом квартале текущего года платежный баланс продемонстрировал сильные результаты. Однако за последнее время процесс поступления валютной выручки от экспорта занимает более длительный период времени из-за сложностей во внешних расчетах и платежах.
В условиях нестабильного притока экспортной выручки важным фактором поддержки для рубля остаются валютные операции Банка России. Если в июне ЦБ продолжит осуществлять нетто-продажи валюты, это, как минимум, поддержит рубль в периоды низкого предложения зарубежной валюты от других участников рынка. Не менее важным фактором в данном плане остаются требования к экспортерам об обязательной продаже валюты. Продажи нивелируют дефицит валютной ликвидности из-за проблем с оплатой российского экспорта.
Высокая ключевая ставка ЦБ и ужесточение денежно-кредитных условий на рынке с момента публикации регулятором резюме обсуждения по ключевой ставке должны ограничивать потребительский спрос и соответствующий спрос на импорт, что было бы благоприятным фактором для торгового баланса и динамики курса рубля летом. Однако ДКП ограничивает потребительскую активность пока в минимальной степени, и с точки зрения сдерживания импорта рублю в ближайшее время скорее продолжат помогать проблемы во внешних расчетах.
В июне рубль имеет шансы продолжить майское укрепление, отыгрывая сильные показатели весеннего экспорта. Остальные вышеперечисленные факторы помогут российской валюте сохранить стабильность в случае резкого изменения конъюнктуры. Однако уровни вблизи или ниже 90 рублей за доллар представляются сейчас многим участникам рынка "психологически" привлекательными для пополнения запасов валюты. Население также может проявить интерес к валюте при курсе ниже 90 рублей с целью подготовки к летним отпускам. В этих условиях возможные попытки рубля подобраться в июне к максимуму января текущего года (тогда курс доллара опускался до 87,4 рубля) могут быстро смениться обратным движением в сторону 91-92 рубля.
Эксперт - Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал"
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