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Мишустин оценил скорость роста вложений в IT и энергетику

Мишустин оценил скорость роста вложений в IT и энергетику - 21.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил скорость роста вложений в IT и энергетику

Вложения в IT в энергетике, добыче полезных ископаемых, строительстве, транспорте растут быстрее, чем по экономике в целом, сообщил премьер-министр России... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T12:24+0300

2024-05-21T12:24+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Вложения в IT в энергетике, добыче полезных ископаемых, строительстве, транспорте растут быстрее, чем по экономике в целом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая во вторник на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России", Мишустин отметил, что российский бизнес осознает важность применения инноваций в своей деятельности."Особенно это касается энергетики и добычи полезных ископаемых, сферы строительства, транспорта, производства. Все их вложения в IT-решения растут значительно быстрее, чем, кстати, по экономике в целом", - сказал Мишустин.Он добавил, что хорошие результаты по цифровизации и в обрабатывающей промышленности."Самыми востребованными сегодня являются программы по управлению бизнес-процессами и производством... На втором месте – системы цифрового проектирования и моделирования", - сказал премьер.

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