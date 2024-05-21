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Мишустин оценил скорость роста вложений в IT и энергетику - 21.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин оценил скорость роста вложений в IT и энергетику
Мишустин оценил скорость роста вложений в IT и энергетику - 21.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил скорость роста вложений в IT и энергетику
Вложения в IT в энергетике, добыче полезных ископаемых, строительстве, транспорте растут быстрее, чем по экономике в целом, сообщил премьер-министр России... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:24+0300
2024-05-21T12:32+0300
экономика
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Вложения в IT в энергетике, добыче полезных ископаемых, строительстве, транспорте растут быстрее, чем по экономике в целом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая во вторник на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России", Мишустин отметил, что российский бизнес осознает важность применения инноваций в своей деятельности."Особенно это касается энергетики и добычи полезных ископаемых, сферы строительства, транспорта, производства. Все их вложения в IT-решения растут значительно быстрее, чем, кстати, по экономике в целом", - сказал Мишустин.Он добавил, что хорошие результаты по цифровизации и в обрабатывающей промышленности."Самыми востребованными сегодня являются программы по управлению бизнес-процессами и производством... На втором месте – системы цифрового проектирования и моделирования", - сказал премьер.
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михаил мишустин, вложения, it, новости
Экономика, Михаил Мишустин, вложения, IT, Новости
12:24 21.05.2024 (обновлено: 12:32 21.05.2024)
 
Мишустин оценил скорость роста вложений в IT и энергетику

Мишустин: вложения в IT и энергетике растут быстрее, чем по экономике в целом

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Вложения в IT в энергетике, добыче полезных ископаемых, строительстве, транспорте растут быстрее, чем по экономике в целом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая во вторник на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России", Мишустин отметил, что российский бизнес осознает важность применения инноваций в своей деятельности.
"Особенно это касается энергетики и добычи полезных ископаемых, сферы строительства, транспорта, производства. Все их вложения в IT-решения растут значительно быстрее, чем, кстати, по экономике в целом", - сказал Мишустин.
Он добавил, что хорошие результаты по цифровизации и в обрабатывающей промышленности.
"Самыми востребованными сегодня являются программы по управлению бизнес-процессами и производством... На втором месте – системы цифрового проектирования и моделирования", - сказал премьер.
 
ЭкономикаМихаил МишустинвложенияITНовости
 
 
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