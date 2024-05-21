https://1prime.ru/20240521/vooruzheniya-848356117.html
Серьезный вызов. Названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО
Серьезный вызов. Названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО - 21.05.2024, ПРАЙМ
Серьезный вызов. Названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО
Российский истребитель пятого поколения Су-57 превзошел обещанные Украине Западом F-16, это значительно снизит эфективность самолета для ВСУ, пишет издание... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T10:48+0300
2024-05-21T10:48+0300
2024-05-21T11:33+0300
вооружения
су-57
россия
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/84/842448473_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_2651941b40f08467a97e545dee8a8f20.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский истребитель пятого поколения Су-57 превзошел обещанные Украине Западом F-16, это значительно снизит эфективность самолета для ВСУ, пишет издание Newsweek."В то время как F-16 обеспечит надежность и универсальность для обороны Украины, усовершенствованные возможности низкой радиолокационной заметности Су-57 бросают серьезный вызов", — сказано в материалах.Отмечается, что российский Су-57 может служить носителем для разного вида вооружений, а также способен набирать сверхзвуковую крейсерскую скорость и синхронизироваться с наземными радарами.
https://1prime.ru/20240521/pomosch-848350968.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/84/842448473_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_11e20d40080402f405297d2ef57bdc3c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
су-57, россия, f-16
Вооружения, Су-57, РОССИЯ, F-16
Серьезный вызов. Названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО
Newsweek: истребитель Су-57 превосходит американский F-16