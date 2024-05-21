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Серьезный вызов. Названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Серьезный вызов. Названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО
Серьезный вызов. Названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО - 21.05.2024, ПРАЙМ
Серьезный вызов. Названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО
Российский истребитель пятого поколения Су-57 превзошел обещанные Украине Западом F-16, это значительно снизит эфективность самолета для ВСУ, пишет издание... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T10:48+0300
2024-05-21T11:33+0300
вооружения
су-57
россия
f-16
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский истребитель пятого поколения Су-57 превзошел обещанные Украине Западом F-16, это значительно снизит эфективность самолета для ВСУ, пишет издание Newsweek."В то время как F-16 обеспечит надежность и универсальность для обороны Украины, усовершенствованные возможности низкой радиолокационной заметности Су-57 бросают серьезный вызов", — сказано в материалах.Отмечается, что российский Су-57 может служить носителем для разного вида вооружений, а также способен набирать сверхзвуковую крейсерскую скорость и синхронизироваться с наземными радарами.
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су-57, россия, f-16
Вооружения, Су-57, РОССИЯ, F-16
10:48 21.05.2024 (обновлено: 11:33 21.05.2024)
 
Серьезный вызов. Названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО

Newsweek: истребитель Су-57 превосходит американский F-16

© РИА Новости . Александр Мельников | Перейти в медиабанк14-я международная авиакосмическая выставка Aero India 2023
14-я международная авиакосмическая выставка Aero India 2023 - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Александр Мельников
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский истребитель пятого поколения Су-57 превзошел обещанные Украине Западом F-16, это значительно снизит эфективность самолета для ВСУ, пишет издание Newsweek.
"В то время как F-16 обеспечит надежность и универсальность для обороны Украины, усовершенствованные возможности низкой радиолокационной заметности Су-57 бросают серьезный вызов", — сказано в материалах.
Отмечается, что российский Су-57 может служить носителем для разного вида вооружений, а также способен набирать сверхзвуковую крейсерскую скорость и синхронизироваться с наземными радарами.
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ВооруженияСу-57РОССИЯF-16
 
 
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