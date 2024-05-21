https://1prime.ru/20240521/vooruzheniya-848356117.html

Серьезный вызов. Названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО

Серьезный вызов. Названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО - 21.05.2024, ПРАЙМ

Серьезный вызов. Названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО

Российский истребитель пятого поколения Су-57 превзошел обещанные Украине Западом F-16, это значительно снизит эфективность самолета для ВСУ, пишет издание... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T10:48+0300

2024-05-21T10:48+0300

2024-05-21T11:33+0300

вооружения

су-57

россия

f-16

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский истребитель пятого поколения Су-57 превзошел обещанные Украине Западом F-16, это значительно снизит эфективность самолета для ВСУ, пишет издание Newsweek."В то время как F-16 обеспечит надежность и универсальность для обороны Украины, усовершенствованные возможности низкой радиолокационной заметности Су-57 бросают серьезный вызов", — сказано в материалах.Отмечается, что российский Су-57 может служить носителем для разного вида вооружений, а также способен набирать сверхзвуковую крейсерскую скорость и синхронизироваться с наземными радарами.

https://1prime.ru/20240521/pomosch-848350968.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

су-57, россия, f-16