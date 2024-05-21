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Россия восстанавливается быстрее, чем думал Запад, пишет СМИ - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Россия восстанавливается быстрее, чем думал Запад, пишет СМИ
Россия восстанавливается быстрее, чем думал Запад, пишет СМИ - 21.05.2024, ПРАЙМ
Россия восстанавливается быстрее, чем думал Запад, пишет СМИ
Американские и европейские военные чиновники признались, что стремительное восстановление российской армии превзошло их ожидания, сообщило издание Defense News. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T16:58+0300
2024-05-21T17:06+0300
вооружения
россия
запад
восстановление
ожидания
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Американские и европейские военные чиновники признались, что стремительное восстановление российской армии превзошло их ожидания, сообщило издание Defense News.Ранее они заявляли, что Россия якобы несет большие потери."Европейские и американские представители министерства обороны, а также эксперты по российской армии заявили Defense News, что силы Кремля восстанавливаются быстрее, чем ожидалось", — отмечает Defense News.Журналисты отмечают, что при таком быстром возобновлении запасов, это "может стать долгосрочной и, возможно, более дорогостоящей проблемой для НАТО".Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
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россия, запад, восстановление, ожидания
Вооружения, РОССИЯ, ЗАПАД, восстановление, ожидания
16:58 21.05.2024 (обновлено: 17:06 21.05.2024)
 
Россия восстанавливается быстрее, чем думал Запад, пишет СМИ

Defense News: чиновники США признали, что восстановление России превзошло их ожидания

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСовместная репетиция парада Победы на полигоне Алабино
Совместная репетиция парада Победы на полигоне Алабино - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Американские и европейские военные чиновники признались, что стремительное восстановление российской армии превзошло их ожидания, сообщило издание Defense News.
Ранее они заявляли, что Россия якобы несет большие потери.
"Европейские и американские представители министерства обороны, а также эксперты по российской армии заявили Defense News, что силы Кремля восстанавливаются быстрее, чем ожидалось", — отмечает Defense News.
Журналисты отмечают, что при таком быстром возобновлении запасов, это "может стать долгосрочной и, возможно, более дорогостоящей проблемой для НАТО".
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Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
 
ВооруженияРОССИЯЗАПАДвосстановлениеожидания
 
 
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