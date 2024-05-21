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Путин провел встречу со спикером Госдумы

Путин провел встречу со спикером Госдумы - 21.05.2024, ПРАЙМ

Путин провел встречу со спикером Госдумы

Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T23:02+0300

2024-05-21T23:02+0300

2024-05-21T23:04+0300

кабмин

владимир путин

вячеслав володин

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госдума

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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства.Он отметил, что все было сделано в интересах государства, а не в групповых интересах.Президент 21 мая встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Спикер Госдумы рассказал, как прошла работа формированию нового правительства."Я вас хочу поблагодарить - и вас, и всех депутатов, - за то, что работа была проведена исходя из интересов государства, а не исходя из каких-то групповых интересов", — обратился Путин к Володину. Глава государства указал, что были опасения, что во время работы над поправками в Конституцию депутаты будут следовать групповым интересам. Однако им удалось этого избежать.По его словам, парламентарии поддерживали предложенных кандидатов в правительство "не по каким-то групповым соображениям и даже партийным, а по личным и деловым качествам".Также российский лидер добавил, что сбоев и перерывов в работе органов власти быть не должно, особенно в сегодняшних условиях.

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владимир путин, вячеслав володин, правительство рф, госдума