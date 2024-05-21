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Путин провел встречу со спикером Госдумы
Путин провел встречу со спикером Госдумы - 21.05.2024, ПРАЙМ
Путин провел встречу со спикером Госдумы
Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T23:02+0300
2024-05-21T23:02+0300
2024-05-21T23:04+0300
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства.Он отметил, что все было сделано в интересах государства, а не в групповых интересах.Президент 21 мая встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Спикер Госдумы рассказал, как прошла работа формированию нового правительства."Я вас хочу поблагодарить - и вас, и всех депутатов, - за то, что работа была проведена исходя из интересов государства, а не исходя из каких-то групповых интересов", — обратился Путин к Володину. Глава государства указал, что были опасения, что во время работы над поправками в Конституцию депутаты будут следовать групповым интересам. Однако им удалось этого избежать.По его словам, парламентарии поддерживали предложенных кандидатов в правительство "не по каким-то групповым соображениям и даже партийным, а по личным и деловым качествам".Также российский лидер добавил, что сбоев и перерывов в работе органов власти быть не должно, особенно в сегодняшних условиях.
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владимир путин, вячеслав володин, правительство рф, госдума
Кабмин, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Правительство РФ, Госдума
Путин провел встречу со спикером Госдумы
Путин провел встречу со спикером Госдумы Володиным
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства.
Он отметил, что все было сделано в интересах государства, а не в групповых интересах.
Президент 21 мая встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Спикер Госдумы рассказал, как прошла работа формированию нового правительства.
"Я вас хочу поблагодарить - и вас, и всех депутатов, - за то, что работа была проведена исходя из интересов государства, а не исходя из каких-то групповых интересов", — обратился Путин к Володину.
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Глава государства указал, что были опасения, что во время работы над поправками в Конституцию депутаты будут следовать групповым интересам. Однако им удалось этого избежать.
По его словам, парламентарии поддерживали предложенных кандидатов в правительство "не по каким-то групповым соображениям и даже партийным, а по личным и деловым качествам".
Также российский лидер добавил, что сбоев и перерывов в работе органов власти быть не должно, особенно в сегодняшних условиях.