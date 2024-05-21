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В Иране утвердили дату проведения президентских выборов

В Иране утвердили дату проведения президентских выборов - 21.05.2024, ПРАЙМ

В Иране утвердили дату проведения президентских выборов

Совет стражей конституции Ирана утвердил дату проведения выборов президента страны после гибели Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Они пройдут 28 июня. Об этом... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T14:43+0300

2024-05-21T14:43+0300

2024-05-21T15:00+0300

политика

иран

президент

ибрахим раиси

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Совет стражей конституции Ирана утвердил дату проведения выборов президента страны после гибели Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Они пройдут 28 июня. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на представителя Совета. Накануне избирательный комитет страны предложил Совету 28 июня в качестве даты президентских выборов. Избирательный штаб также предложил провести регистрацию кандидатов на пост президента страны 28 мая. Кроме того, избирком выпустил график электоральных мероприятий, по которому регистрация кандидатов должна стартовать 30 мая и продлиться пять дней. После этого в течение семи дней Совет будет рассматривать кандидатуры, после чего утвердит список кандидатов, предвыборная агитация начнется 12 июня и продлится до 26 июня включительно, 27 июня - день тишины накануне голосования. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачей его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, что единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.

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иран, президент, ибрахим раиси