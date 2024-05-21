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ГД приняла в I чтении закон о выплатах многодетным на погашение ипотеки

ГД приняла в I чтении закон о выплатах многодетным на погашение ипотеки - 21.05.2024, ПРАЙМ

ГД приняла в I чтении закон о выплатах многодетным на погашение ипотеки

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T15:10+0300

2024-05-21T15:10+0300

2024-05-21T15:29+0300

госдума

ипотека

многодетные семьи

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Внесенный кабмином РФ документ был разработан в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн предусматривает продление до конца 2030 года нормы, по которой гражданам РФ при рождении третьего или последующих детей положена выплата в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных жилищных кредитов (займов). Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства РФ сообщил, что в 2023 году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат. "Государственная дума последовательно работает над расширением мер поддержки семей с детьми. Продление этой программы еще на семь лет – важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей", – заявил председатель ГД Вячеслав Володин. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту сказано, что его реализация потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024-2030 годы на сумму 647,59 миллиарда рублей. Из них в 2024 году — 47,8 миллиарда рублей, в 2025 — 87,4 миллиарда, в 2026 — 92,1 миллиарда, в 2027 — 97,07 миллиарда, в 2028 — 102,24 миллиарда, в 2029 — 107,64 миллиарда, в 2030 году — 113,34 миллиарда рублей. Президент России Владимир Путин 23 января подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Документ установил единое определение, что многодетной является семья, в которой воспитывается трое и более детей. Правительство установит единый образец удостоверения для подтверждения статуса, а также обеспечит ведение соответствующего банка данных. Регионы, в соответствии с указом, не смогут снижать уровень соцподдержки многодетных семей, однако получат право вводить дополнительные меры. Многодетные семьи будут получать социальную поддержку до достижения старшим ребенком 18 лет, либо 23 лет при условии, что он обучается в вузе или колледже по очной форме обучения.

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госдума, ипотека, многодетные семьи