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Гросси рассказал о "хрупкой" ситуации на Запорожской АЭС

Гросси рассказал о "хрупкой" ситуации на Запорожской АЭС - 21.05.2024, ПРАЙМ

Гросси рассказал о "хрупкой" ситуации на Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается тревожной и очень хрупкой, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T06:12+0300

2024-05-21T06:12+0300

2024-05-21T06:12+0300

энергетика

запорожская аэс

рафаэль гросси

ситуация

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается тревожной и очень хрупкой, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности. Вы, возможно, помните, в апреле было несколько атак беспилотников... в том числе на один из реакторов, поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую", - сказал Гросси, комментируя вопрос об актуальной ситуации на ЗАЭС. В начале апреля произошла серия ударов беспилотников по ЗАЭС. Гросси, обращаясь к Совету Безопасности ООН 15 апреля, призвал к немедленному прекращению "безрассудных атак" и максимальной военной сдержанности. Спустя три дня, 18 апреля, ЗАЭС сообщила группе экспертов МАГАТЭ, находящейся на объекте, что была предпринята еще одна попытка атаки дронов - на учебный центр станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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запорожская аэс, рафаэль гросси, ситуация