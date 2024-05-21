https://1prime.ru/20240521/zaes-848348948.html
Гросси рассказал о "хрупкой" ситуации на Запорожской АЭС
Гросси рассказал о "хрупкой" ситуации на Запорожской АЭС - 21.05.2024, ПРАЙМ
Гросси рассказал о "хрупкой" ситуации на Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается тревожной и очень хрупкой, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T06:12+0300
2024-05-21T06:12+0300
2024-05-21T06:12+0300
энергетика
запорожская аэс
рафаэль гросси
ситуация
https://cdnn.1prime.ru/img/83797/69/837976989_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_2a29eef4f36f1a3bcdb647198c3467ec.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается тревожной и очень хрупкой, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности. Вы, возможно, помните, в апреле было несколько атак беспилотников... в том числе на один из реакторов, поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую", - сказал Гросси, комментируя вопрос об актуальной ситуации на ЗАЭС. В начале апреля произошла серия ударов беспилотников по ЗАЭС. Гросси, обращаясь к Совету Безопасности ООН 15 апреля, призвал к немедленному прекращению "безрассудных атак" и максимальной военной сдержанности. Спустя три дня, 18 апреля, ЗАЭС сообщила группе экспертов МАГАТЭ, находящейся на объекте, что была предпринята еще одна попытка атаки дронов - на учебный центр станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20240517/zaes-848294154.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83797/69/837976989_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_a6acae92c1d8c50d8a3806de1817f82e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, рафаэль гросси, ситуация
Энергетика, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Ситуация
Гросси рассказал о "хрупкой" ситуации на Запорожской АЭС
Гросси: ситуация на Запорожской АЭС остается тревожной и очень хрупкой
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается тревожной и очень хрупкой, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности. Вы, возможно, помните, в апреле было несколько атак беспилотников... в том числе на один из реакторов, поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую", - сказал Гросси, комментируя вопрос об актуальной ситуации на ЗАЭС.
В начале апреля произошла серия ударов беспилотников по ЗАЭС. Гросси, обращаясь к Совету Безопасности ООН 15 апреля, призвал к немедленному прекращению "безрассудных атак" и максимальной военной сдержанности. Спустя три дня, 18 апреля, ЗАЭС сообщила группе экспертов МАГАТЭ, находящейся на объекте, что была предпринята еще одна попытка атаки дронов - на учебный центр станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.