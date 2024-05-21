Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС утвердил закон о приостановке поставок газа из России и Белоруссии - 21.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240521/zakon-848365781.html
ЕС утвердил закон о приостановке поставок газа из России и Белоруссии
ЕС утвердил закон о приостановке поставок газа из России и Белоруссии - 21.05.2024, ПРАЙМ
ЕС утвердил закон о приостановке поставок газа из России и Белоруссии
Совет ЕС во вторник утвердил реформу газового рынка. Она может позволить странам-членам ЕС приостанавливать с 2026 года поставки природного газа, включая СПГ,... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T13:07+0300
2024-05-21T13:07+0300
энергетика
ес
поставки газа
россия
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/76229/36/762293694_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1e0cbda78b009608d3924b1dc0ba96b0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Совет ЕС во вторник утвердил реформу газового рынка. Она может позволить странам-членам ЕС приостанавливать с 2026 года поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии. Согласно утвержденным во вторник постановлению и директиве "о внутренних рынках возобновляемого газа, природного газа и водорода", после 31 декабря 2025 года "Еврокомиссия должна иметь возможность временно исключать поставки природного газа из РФ и Белоруссии, а также СПГ из расположенных (в РФ и Белоруссии – ред.) мощностей, на период до одного года, который может быть продлен, если это оправдано". Перечисленные меры могут быть связаны с "защитой ключевых интересов безопасности или безопасности снабжения ЕС или государства-члена". Документ также содержит условие, что меры не должны нарушать безопасность снабжения газом европейского рынка и отдельных стран-членов ЕС, уважать принципы энергетической солидарности и не нарушать обязательство перед третьими государствами. Утвержденные документы теперь должны быть подписаны и опубликованы в Официальном журнале ЕС. Постановление вступит в силу через шесть месяцев после публикации. В части директивы, то у стран-членов ЕС будет два года, чтобы адаптировать свое национальное законодательство к ее положениям. Ранее в Бельгии заявили, что пока не знают, нужно ли отказываться от импорта российского СПГ после принятия директивы. По словам главы Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратена, такие решения должны приниматься только совместно в рамках общей политики ЕС. В декабре 2023 года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по новому положению для внутреннего энергетического рынка, устанавливающему общие правила для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода. Сообщалось, что правила позволят странам ЕС вводить ограничивать поставки газа, включая СПГ, из РФ и Белоруссии. В апреле этого года пакет законов на пленарной сессии утвердил Европарламент. Новое законодательство также содержит меры по содействию внедрению возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) на энергетический рынок ЕС, которые позволят снизить объемы использования ископаемого топлива. Также они нацелены на расширение действующего механизма агрегирования предложения и проведения совместных закупок странами ЕС природного газа. Этот механизм не предусматривает закупок российского топлива. Законопроект представила Еврокомиссия в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности "Fit for 55", цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращению Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.
https://1prime.ru/20240520/spg-848322648.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76229/36/762293694_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a0242f169d87f7ed0b9f82a506c94afc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, поставки газа, россия, белоруссия
Энергетика, ЕС, поставки газа, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
13:07 21.05.2024
 
ЕС утвердил закон о приостановке поставок газа из России и Белоруссии

ЕС утвердил закон, позволяющий приостанавливать поставки газа из РФ и Белоруссии

© fotolia.com / masa1986%Газовая горелка
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© fotolia.com / masa1986
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Совет ЕС во вторник утвердил реформу газового рынка. Она может позволить странам-членам ЕС приостанавливать с 2026 года поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии.
Согласно утвержденным во вторник постановлению и директиве "о внутренних рынках возобновляемого газа, природного газа и водорода", после 31 декабря 2025 года "Еврокомиссия должна иметь возможность временно исключать поставки природного газа из РФ и Белоруссии, а также СПГ из расположенных (в РФ и Белоруссии – ред.) мощностей, на период до одного года, который может быть продлен, если это оправдано".
Перечисленные меры могут быть связаны с "защитой ключевых интересов безопасности или безопасности снабжения ЕС или государства-члена".
Документ также содержит условие, что меры не должны нарушать безопасность снабжения газом европейского рынка и отдельных стран-членов ЕС, уважать принципы энергетической солидарности и не нарушать обязательство перед третьими государствами.
Утвержденные документы теперь должны быть подписаны и опубликованы в Официальном журнале ЕС. Постановление вступит в силу через шесть месяцев после публикации. В части директивы, то у стран-членов ЕС будет два года, чтобы адаптировать свое национальное законодательство к ее положениям.
Ранее в Бельгии заявили, что пока не знают, нужно ли отказываться от импорта российского СПГ после принятия директивы. По словам главы Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратена, такие решения должны приниматься только совместно в рамках общей политики ЕС.
В декабре 2023 года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по новому положению для внутреннего энергетического рынка, устанавливающему общие правила для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода. Сообщалось, что правила позволят странам ЕС вводить ограничивать поставки газа, включая СПГ, из РФ и Белоруссии. В апреле этого года пакет законов на пленарной сессии утвердил Европарламент.
Новое законодательство также содержит меры по содействию внедрению возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) на энергетический рынок ЕС, которые позволят снизить объемы использования ископаемого топлива. Также они нацелены на расширение действующего механизма агрегирования предложения и проведения совместных закупок странами ЕС природного газа. Этот механизм не предусматривает закупок российского топлива.
Законопроект представила Еврокомиссия в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности "Fit for 55", цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращению Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 13,2 процента
Вчера, 11:34
 
ЭнергетикаЕСпоставки газаРОССИЯБЕЛОРУССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала