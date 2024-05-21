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ЕС утвердил закон о приостановке поставок газа из России и Белоруссии

ЕС утвердил закон о приостановке поставок газа из России и Белоруссии - 21.05.2024, ПРАЙМ

ЕС утвердил закон о приостановке поставок газа из России и Белоруссии

Совет ЕС во вторник утвердил реформу газового рынка. Она может позволить странам-членам ЕС приостанавливать с 2026 года поставки природного газа, включая СПГ,... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T13:07+0300

2024-05-21T13:07+0300

2024-05-21T13:07+0300

энергетика

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поставки газа

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белоруссия

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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Совет ЕС во вторник утвердил реформу газового рынка. Она может позволить странам-членам ЕС приостанавливать с 2026 года поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии. Согласно утвержденным во вторник постановлению и директиве "о внутренних рынках возобновляемого газа, природного газа и водорода", после 31 декабря 2025 года "Еврокомиссия должна иметь возможность временно исключать поставки природного газа из РФ и Белоруссии, а также СПГ из расположенных (в РФ и Белоруссии – ред.) мощностей, на период до одного года, который может быть продлен, если это оправдано". Перечисленные меры могут быть связаны с "защитой ключевых интересов безопасности или безопасности снабжения ЕС или государства-члена". Документ также содержит условие, что меры не должны нарушать безопасность снабжения газом европейского рынка и отдельных стран-членов ЕС, уважать принципы энергетической солидарности и не нарушать обязательство перед третьими государствами. Утвержденные документы теперь должны быть подписаны и опубликованы в Официальном журнале ЕС. Постановление вступит в силу через шесть месяцев после публикации. В части директивы, то у стран-членов ЕС будет два года, чтобы адаптировать свое национальное законодательство к ее положениям. Ранее в Бельгии заявили, что пока не знают, нужно ли отказываться от импорта российского СПГ после принятия директивы. По словам главы Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратена, такие решения должны приниматься только совместно в рамках общей политики ЕС. В декабре 2023 года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по новому положению для внутреннего энергетического рынка, устанавливающему общие правила для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода. Сообщалось, что правила позволят странам ЕС вводить ограничивать поставки газа, включая СПГ, из РФ и Белоруссии. В апреле этого года пакет законов на пленарной сессии утвердил Европарламент. Новое законодательство также содержит меры по содействию внедрению возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) на энергетический рынок ЕС, которые позволят снизить объемы использования ископаемого топлива. Также они нацелены на расширение действующего механизма агрегирования предложения и проведения совместных закупок странами ЕС природного газа. Этот механизм не предусматривает закупок российского топлива. Законопроект представила Еврокомиссия в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности "Fit for 55", цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращению Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.

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ес, поставки газа, россия, белоруссия