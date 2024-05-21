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Минск в ответ увеличил список запретных товаров из Евросоюза
Минск в ответ увеличил список запретных товаров из Евросоюза - 21.05.2024, ПРАЙМ
Минск в ответ увеличил список запретных товаров из Евросоюза
Правительство Белоруссии в качестве ответной меры дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну, внеся в него некоторую продукцию, происходящую из... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T19:47+0300
2024-05-21T19:47+0300
2024-05-21T19:48+0300
запрет на ввоз
белоруссия
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МИНСК, 21 мая – ПРАЙМ. Правительство Белоруссии в качестве ответной меры дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну, внеся в него некоторую продукцию, происходящую из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, сообщила пресс-служба Совета министров республики. "Правительство дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. В указанный перечень включены отдельные товары, происходящие из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии: пиво, сброженные напитки, средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены полости рта и зубов, дезодоранты, составы для ванн, мыло, чистящие средства, ковры напольные, мужская текстильная одежда, обувь с верхом из натуральной кожи, головные уборы, постельные принадлежности, посуда столовая, кухонная из фарфора и стеклянная, основы матрацные, лаки, краски, плиты, листы, пленки из пластмасс, ярлыки и этикетки из бумаги, картона. Также постановлением запрещаются ввоз и реализация воды, включая минеральную и газированную, из недружественных стран. "Постановление разработано в качестве ответной меры на принятые решения Латвией о запрете импорта из Беларуси пищевой продукции по отдельным позициям, Литвой о запрете на один год ввоза сельхозпродукции и кормов из Беларуси", - говорится в сообщении. Кроме того, решение белорусского правительства – ответ на подготовленный регламент Совета ЕС, основными инициаторами которого выступили пять стран: Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония. Он устанавливает повышенные пошлины на импорт белорусской сельхозпродукции.
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запрет на ввоз, белоруссия, ес
запрет на ввоз, БЕЛОРУССИЯ, ЕС
Минск в ответ увеличил список запретных товаров из Евросоюза
Минск в качестве ответа расширил перечень запрещенной к ввозу продукции из ЕС
МИНСК, 21 мая – ПРАЙМ. Правительство Белоруссии в качестве ответной меры дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну, внеся в него некоторую продукцию, происходящую из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, сообщила пресс-служба Совета министров республики.
"Правительство дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
В указанный перечень включены отдельные товары, происходящие из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии: пиво, сброженные напитки, средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены полости рта и зубов, дезодоранты, составы для ванн, мыло, чистящие средства, ковры напольные, мужская текстильная одежда, обувь с верхом из натуральной кожи, головные уборы, постельные принадлежности, посуда столовая, кухонная из фарфора и стеклянная, основы матрацные, лаки, краски, плиты, листы, пленки из пластмасс, ярлыки и этикетки из бумаги, картона. Также постановлением запрещаются ввоз и реализация воды, включая минеральную и газированную, из недружественных стран.
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"Постановление разработано в качестве ответной меры на принятые решения Латвией о запрете импорта из Беларуси пищевой продукции по отдельным позициям, Литвой о запрете на один год ввоза сельхозпродукции и кормов из Беларуси", - говорится в сообщении. Кроме того, решение белорусского правительства – ответ на подготовленный регламент Совета ЕС, основными инициаторами которого выступили пять стран: Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония. Он устанавливает повышенные пошлины на импорт белорусской сельхозпродукции.