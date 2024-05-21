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В ГД внесли проект о запрете штрафов за непоставку сверх оговоренного - 21.05.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект о запрете штрафов за непоставку сверх оговоренного
В ГД внесли проект о запрете штрафов за непоставку сверх оговоренного - 21.05.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о запрете штрафов за непоставку сверх оговоренного
Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий торговым сетям взимать штрафы с | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T20:12+0300
2024-05-21T20:12+0300
кабмин
законопроект
штраф
поставки
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий торговым сетям взимать штрафы с поставщиков за непоставку продовольственных товаров сверх указанных в договоре поставки объемов, следует из базы данных ГД. Разработчики обращают внимание, что сейчас торговые сети устанавливают в типовых договорах условия о поставке продовольственных товаров по заявкам сети, которые являются для поставщиков обязательными и не подлежат согласованию с ними, а также о применении штрафных санкций в отношении поставщиков в случае невыполнения ими таких заявок. Ярким примером, согласно пояснительной записке, могут служить периоды ажиотажного спроса (например, в феврале-марте 2022 года, в периоды объявления пандемии COVID-19 и режима самоизоляции), когда отдельные торговые сети в одностороннем порядке выставляли поставщикам заказы, многократно отличающиеся от оговоренных договором графиков и объемов поставки. При этом за их невыполнение начислялись штрафы, как за нарушение условий договора, хотя, зачастую поставщики не имеют возможности осуществить незапланированное многократное увеличение дополнительных объемов поставки. В связи с этим законопроект запрещает в договоре поставки продовольственных товаров в торговую сеть устанавливать условия об обязательности заказа без указания объема и сроков поставки либо до подтверждения возможности его исполнения поставщиком, а также об ответственности за несоблюдение данного запрета. Соответствующее изменение вносится в закон об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ. Предполагается его вступление в силу со дня официального опубликования закона в случае его принятия. Это, исходя из пояснений разработчиков, позволить установить "запрет взимания платы либо внесения платы" за неисполнение заказа торговой сети о поставке продовольственных товаров свыше объема и графика, предусмотренного договором поставки, за исключением случаев, когда такое изменение согласовано сторонами договора.
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законопроект, штраф, поставки
Кабмин, законопроект, штраф, поставки
20:12 21.05.2024
 
В ГД внесли проект о запрете штрафов за непоставку сверх оговоренного

Проект о запрете штрафов за непоставку сверх согласованных объемов внесли в ГД

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий торговым сетям взимать штрафы с поставщиков за непоставку продовольственных товаров сверх указанных в договоре поставки объемов, следует из базы данных ГД.
Разработчики обращают внимание, что сейчас торговые сети устанавливают в типовых договорах условия о поставке продовольственных товаров по заявкам сети, которые являются для поставщиков обязательными и не подлежат согласованию с ними, а также о применении штрафных санкций в отношении поставщиков в случае невыполнения ими таких заявок.
Ярким примером, согласно пояснительной записке, могут служить периоды ажиотажного спроса (например, в феврале-марте 2022 года, в периоды объявления пандемии COVID-19 и режима самоизоляции), когда отдельные торговые сети в одностороннем порядке выставляли поставщикам заказы, многократно отличающиеся от оговоренных договором графиков и объемов поставки. При этом за их невыполнение начислялись штрафы, как за нарушение условий договора, хотя, зачастую поставщики не имеют возможности осуществить незапланированное многократное увеличение дополнительных объемов поставки.
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В связи с этим законопроект запрещает в договоре поставки продовольственных товаров в торговую сеть устанавливать условия об обязательности заказа без указания объема и сроков поставки либо до подтверждения возможности его исполнения поставщиком, а также об ответственности за несоблюдение данного запрета. Соответствующее изменение вносится в закон об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ. Предполагается его вступление в силу со дня официального опубликования закона в случае его принятия.
Это, исходя из пояснений разработчиков, позволить установить "запрет взимания платы либо внесения платы" за неисполнение заказа торговой сети о поставке продовольственных товаров свыше объема и графика, предусмотренного договором поставки, за исключением случаев, когда такое изменение согласовано сторонами договора.
 
Кабминзаконопроектштрафпоставки
 
 
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