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В Госдуме назвали Зеленского самым кровавым президентом Украины - 21.05.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали Зеленского самым кровавым президентом Украины
В Госдуме назвали Зеленского самым кровавым президентом Украины - 21.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали Зеленского самым кровавым президентом Украины
Владимир Зеленский войдет в историю с репутацией самого кровавого президента Украины, принесшего народу его страны лишь слезы. Об этом заявил РИА Новости... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T08:43+0300
2024-05-21T08:43+0300
политика
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский войдет в историю с репутацией самого кровавого президента Украины, принесшего народу его страны лишь слезы. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что, начиная с 21 мая Зеленский утратит свою легитимность. "Зеленский войдет в историю как самый кровавый президент Украины, который обрек украинский народ на лишения и слезы. Отныне Зеленский самозванец, который осознает, что его тучные времена подошли к завершению", — сказал Шеремет. Он добавил, что Зеленский из президента Украины превратился в военного преступника, ненавидимого собственным народом. При этом он "упорно изо всех сил цепко продолжает держаться за установленную им власть диктатуры", заключил Шеремет. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:43 21.05.2024
 
В Госдуме назвали Зеленского самым кровавым президентом Украины

Депутат Шеремет: Зеленский войдет в историю как самый кровавый президент Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский войдет в историю с репутацией самого кровавого президента Украины, принесшего народу его страны лишь слезы. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что, начиная с 21 мая Зеленский утратит свою легитимность.
"Зеленский войдет в историю как самый кровавый президент Украины, который обрек украинский народ на лишения и слезы. Отныне Зеленский самозванец, который осознает, что его тучные времена подошли к завершению", — сказал Шеремет.
Он добавил, что Зеленский из президента Украины превратился в военного преступника, ненавидимого собственным народом. При этом он "упорно изо всех сил цепко продолжает держаться за установленную им власть диктатуры", заключил Шеремет.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
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08:20
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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