https://1prime.ru/20240521/zelenskiy-848351258.html

В ООН оценили легитимность Зеленского на посту президента после 20 мая

В ООН оценили легитимность Зеленского на посту президента после 20 мая - 21.05.2024, ПРАЙМ

В ООН оценили легитимность Зеленского на посту президента после 20 мая

Организация объединенных наций продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины невзирая на то, что формально его полномочия на посту главы | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T08:46+0300

2024-05-21T08:46+0300

2024-05-21T08:47+0300

политика

оон

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Организация объединенных наций продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины невзирая на то, что формально его полномочия на посту главы страны истекли 20 мая. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.В частности, он заявил: "Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером".Согласно украинскому законодательству, выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта нынешнего года, а инаугурация новоизбранного главы государства – в мае. Однако голосование было отменено в связи с военным положением в стране и объявленной всеобщей мобилизацией.Как выразился Зеленский, сейчас выборы "не ко времени", после чего заявил, что на этом вопросе следует поставить точку.Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий на посту президента страны должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

https://1prime.ru/20240517/putin-848279655.html

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оон, владимир зеленский