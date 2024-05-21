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В ООН оценили легитимность Зеленского на посту президента после 20 мая - 21.05.2024, ПРАЙМ
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В ООН оценили легитимность Зеленского на посту президента после 20 мая
В ООН оценили легитимность Зеленского на посту президента после 20 мая - 21.05.2024, ПРАЙМ
В ООН оценили легитимность Зеленского на посту президента после 20 мая
Организация объединенных наций продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины невзирая на то, что формально его полномочия на посту главы | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T08:46+0300
2024-05-21T08:47+0300
политика
оон
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Организация объединенных наций продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины невзирая на то, что формально его полномочия на посту главы страны истекли 20 мая. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.В частности, он заявил: "Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером".Согласно украинскому законодательству, выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта нынешнего года, а инаугурация новоизбранного главы государства – в мае. Однако голосование было отменено в связи с военным положением в стране и объявленной всеобщей мобилизацией.Как выразился Зеленский, сейчас выборы "не ко времени", после чего заявил, что на этом вопросе следует поставить точку.Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий на посту президента страны должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
https://1prime.ru/20240517/putin-848279655.html
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оон, владимир зеленский
Политика, ООН, Владимир Зеленский
08:46 21.05.2024 (обновлено: 08:47 21.05.2024)
 
В ООН оценили легитимность Зеленского на посту президента после 20 мая

В ООН заявили, что продолжат считать Зеленского президентом Украины

© Фото : UN Photo/Evan SchneiderСовет безопасности ООН
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© Фото : UN Photo/Evan Schneider
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Организация объединенных наций продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины невзирая на то, что формально его полномочия на посту главы страны истекли 20 мая. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
В частности, он заявил: "Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером".
Согласно украинскому законодательству, выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта нынешнего года, а инаугурация новоизбранного главы государства – в мае. Однако голосование было отменено в связи с военным положением в стране и объявленной всеобщей мобилизацией.
Как выразился Зеленский, сейчас выборы "не ко времени", после чего заявил, что на этом вопросе следует поставить точку.
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Путин раскрыл, почему России важна легитимность Зеленского
17 мая, 13:42
Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий на посту президента страны должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
 
ПолитикаООНВладимир Зеленский
 
 
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