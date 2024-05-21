https://1prime.ru/20240521/zelenskiy-848351258.html
В ООН оценили легитимность Зеленского на посту президента после 20 мая
В ООН оценили легитимность Зеленского на посту президента после 20 мая - 21.05.2024, ПРАЙМ
В ООН оценили легитимность Зеленского на посту президента после 20 мая
Организация объединенных наций продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины невзирая на то, что формально его полномочия на посту главы | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T08:46+0300
2024-05-21T08:46+0300
2024-05-21T08:47+0300
политика
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Организация объединенных наций продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины невзирая на то, что формально его полномочия на посту главы страны истекли 20 мая. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.В частности, он заявил: "Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером".Согласно украинскому законодательству, выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта нынешнего года, а инаугурация новоизбранного главы государства – в мае. Однако голосование было отменено в связи с военным положением в стране и объявленной всеобщей мобилизацией.Как выразился Зеленский, сейчас выборы "не ко времени", после чего заявил, что на этом вопросе следует поставить точку.Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий на посту президента страны должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
https://1prime.ru/20240517/putin-848279655.html
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оон, владимир зеленский
Политика, ООН, Владимир Зеленский
В ООН оценили легитимность Зеленского на посту президента после 20 мая
В ООН заявили, что продолжат считать Зеленского президентом Украины
МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ.
Организация объединенных наций продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины невзирая на то, что формально его полномочия на посту главы страны истекли 20 мая. Об этом сообщил на пресс-конференции
представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
В частности, он заявил: "Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером".
Согласно украинскому законодательству, выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта нынешнего года, а инаугурация новоизбранного главы государства – в мае. Однако голосование было отменено в связи с военным положением в стране и объявленной всеобщей мобилизацией.
Как выразился Зеленский, сейчас выборы "не ко времени", после чего заявил, что на этом вопросе следует поставить точку.
Путин раскрыл, почему России важна легитимность Зеленского
Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин
отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий на посту президента страны должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.