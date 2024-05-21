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"Это изменит страну". Зеленский принял опасное для Украины решение

"Это изменит страну". Зеленский принял опасное для Украины решение - 21.05.2024, ПРАЙМ

"Это изменит страну". Зеленский принял опасное для Украины решение

На фоне завершения президентского мандата Владимира Зеленского, на Украине заговорили о проведении выборов, однако нового президента брать неоткуда, пишет... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T10:50+0300

2024-05-21T10:50+0300

2024-05-21T10:50+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. На фоне завершения президентского мандата Владимира Зеленского, на Украине заговорили о проведении выборов, однако нового президента брать неоткуда, пишет агентство РИА Новости.Ранее Зеленский отменил проведение выборов в связи с введением в стране военного положения. По этой причине весенние выборы не состоялись, как и не состоялась запланированная на 20-21 мая инаугурация нового главы государства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно автору публикации, в Киеве все чаще высказываются сомнения по поводу легитимности Зеленского. Однако, по мнению политологов, легитимность президента зависит не только от правовой стороны вопроса, но и от отношения населения страны и международного сообщества."Если больших кризисов не будет, Зеленский сможет оставаться в должности хоть двадцать лет. В противном случае казус 20 мая может превратиться в объяснение, почему в стране так плохо", — такое мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.По мнению другого политолога Вадима Карасева, нового президента попросту негде брать. Государство теряет привлекательность для граждан, и это происходит уже давно. Закон о мобилизации, вступивший в силу с рядом поправок, а также неприятные новости с фронта, только усугубляют настроения в обществе.

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украина, владимир зеленский, новости