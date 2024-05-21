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В ЕС заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным - 21.05.2024, ПРАЙМ
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В ЕС заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным
В ЕС заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным - 21.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным
Владимир Зеленский для Евросоюза - легитимный президент, проведение выборов на фоне конфликта не представляется возможным. Об этом заявил официальный... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T14:52+0300
2024-05-21T14:52+0300
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский для Евросоюза - легитимный президент, проведение выборов на фоне конфликта не представляется возможным. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.Он напомнил, что, в соответствии с украинским законодательством, действующий глава государства должен выполнять свои обязанности до вступления на пост нового. При этом, выборы в текущих условиях не представляются возможными."У нас также нет никаких сомнений – это президент Зеленский", - сказал Стано.Полномочия Зеленского в качестве президента Украины истекли. С 21 мая он не имеет права представлять страну на мездународной арене. а его подписи на документах не имеют юридической силы.
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владимир зеленский, ес
Владимир Зеленский, ЕС
14:52 21.05.2024
 
В ЕС заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным

Представитель ЕС Стано: в Евросоюзе продолжат считать Зеленского легитимным

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский на МЭФ в Давосе
Владимир Зеленский на МЭФ в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский для Евросоюза - легитимный президент, проведение выборов на фоне конфликта не представляется возможным. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он напомнил, что, в соответствии с украинским законодательством, действующий глава государства должен выполнять свои обязанности до вступления на пост нового. При этом, выборы в текущих условиях не представляются возможными.
"У нас также нет никаких сомнений – это президент Зеленский", - сказал Стано.
Полномочия Зеленского в качестве президента Украины истекли. С 21 мая он не имеет права представлять страну на мездународной арене. а его подписи на документах не имеют юридической силы.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
"Это изменит страну". Зеленский принял опасное для Украины решение
10:50
 
Владимир ЗеленскийЕС
 
 
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