https://1prime.ru/20240521/zelenskiy-848370622.html

В ЕС заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным

В ЕС заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным - 21.05.2024, ПРАЙМ

В ЕС заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным

Владимир Зеленский для Евросоюза - легитимный президент, проведение выборов на фоне конфликта не представляется возможным. Об этом заявил официальный... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T14:52+0300

2024-05-21T14:52+0300

2024-05-21T14:52+0300

владимир зеленский

ес

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский для Евросоюза - легитимный президент, проведение выборов на фоне конфликта не представляется возможным. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.Он напомнил, что, в соответствии с украинским законодательством, действующий глава государства должен выполнять свои обязанности до вступления на пост нового. При этом, выборы в текущих условиях не представляются возможными."У нас также нет никаких сомнений – это президент Зеленский", - сказал Стано.Полномочия Зеленского в качестве президента Украины истекли. С 21 мая он не имеет права представлять страну на мездународной арене. а его подписи на документах не имеют юридической силы.

https://1prime.ru/20240521/zelenskiy-848356377.html

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владимир зеленский, ес