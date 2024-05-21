https://1prime.ru/20240521/zelenskiy-848371307.html

"Не знает, о чем говорит". СМИ увидели странную деталь в словах Зеленского

"Не знает, о чем говорит". СМИ увидели странную деталь в словах Зеленского - 21.05.2024, ПРАЙМ

"Не знает, о чем говорит". СМИ увидели странную деталь в словах Зеленского

Владимир Зеленский, требуя от западных стран зенитно-ракетные комплексы Patriot, каждый раз называет другое число необходимых ракет. Об этом сообщил... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T15:07+0300

2024-05-21T15:07+0300

2024-05-21T15:07+0300

владимир зеленский

украина

patriot

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, требуя от западных стран зенитно-ракетные комплексы Patriot, каждый раз называет другое число необходимых ракет. Об этом сообщил обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич."Нужда в лишь двух системах ПВО совсем не соответствует словам Зеленского в прошлом месяце, когда он фактически запросил примерно 30 процентов от всех произведенных Patriot ради "разблокирования неба"", — сказал он.Боснич напомнил, что Зеленский требовал от Запада то несколько ракет, то несметное количество, то пару штук. По мнению обозревателя, он не понимает, о чем идет речь в его обращениях.Ранее Зеленский в беседе с агентством Reuters пожаловался, что западные государства медлят с ыделением помощи Украине.

https://1prime.ru/20240521/zelenskiy-848370622.html

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владимир зеленский, украина, patriot