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"Не знает, о чем говорит". СМИ увидели странную деталь в словах Зеленского - 21.05.2024, ПРАЙМ
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"Не знает, о чем говорит". СМИ увидели странную деталь в словах Зеленского
"Не знает, о чем говорит". СМИ увидели странную деталь в словах Зеленского - 21.05.2024, ПРАЙМ
"Не знает, о чем говорит". СМИ увидели странную деталь в словах Зеленского
Владимир Зеленский, требуя от западных стран зенитно-ракетные комплексы Patriot, каждый раз называет другое число необходимых ракет. Об этом сообщил... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T15:07+0300
2024-05-21T15:07+0300
владимир зеленский
украина
patriot
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, требуя от западных стран зенитно-ракетные комплексы Patriot, каждый раз называет другое число необходимых ракет. Об этом сообщил обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич."Нужда в лишь двух системах ПВО совсем не соответствует словам Зеленского в прошлом месяце, когда он фактически запросил примерно 30 процентов от всех произведенных Patriot ради "разблокирования неба"", — сказал он.Боснич напомнил, что Зеленский требовал от Запада то несколько ракет, то несметное количество, то пару штук. По мнению обозревателя, он не понимает, о чем идет речь в его обращениях.Ранее Зеленский в беседе с агентством Reuters пожаловался, что западные государства медлят с ыделением помощи Украине.
https://1prime.ru/20240521/zelenskiy-848370622.html
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владимир зеленский, украина, patriot
Владимир Зеленский, УКРАИНА, Patriot
15:07 21.05.2024
 
"Не знает, о чем говорит". СМИ увидели странную деталь в словах Зеленского

infoBRICS: Зеленский каждый раз требует разное количество систем ЗРК Patriot

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, требуя от западных стран зенитно-ракетные комплексы Patriot, каждый раз называет другое число необходимых ракет. Об этом сообщил обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич.
"Нужда в лишь двух системах ПВО совсем не соответствует словам Зеленского в прошлом месяце, когда он фактически запросил примерно 30 процентов от всех произведенных Patriot ради "разблокирования неба"", — сказал он.
Боснич напомнил, что Зеленский требовал от Запада то несколько ракет, то несметное количество, то пару штук. По мнению обозревателя, он не понимает, о чем идет речь в его обращениях.
Ранее Зеленский в беседе с агентством Reuters пожаловался, что западные государства медлят с ыделением помощи Украине.
Владимир Зеленский на МЭФ в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
В ЕС заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным
14:52
 
Владимир ЗеленскийУКРАИНАPatriot
 
 
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