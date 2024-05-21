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Зеленский требовал от Запада поставить Россию на колени, заявил Лавров
Зеленский требовал от Запада поставить Россию на колени, заявил Лавров - 21.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский требовал от Запада поставить Россию на колени, заявил Лавров
Президент Украины Владимир Зеленский требовал на высоких тонах поддержать его "формулу мира" на заседании с иностранными послами в Киеве, заявил глава МИД... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T15:14+0300
2024-05-21T15:14+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский требовал на высоких тонах поддержать его "формулу мира" на заседании с иностранными послами в Киеве, заявил глава МИД России Сергей Лавров."По оценке некоторых участников, Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал на повышенных, почти истеричных тонах и требовал поддержать свою "формулу мира" как средство заставить Россию "встать на колени", — отметил дипломат.Мирная конференция должна состояться в июне, но Россия отказалась участвовать в ней, указав, что "формула мира", которую она продвигает, не учитывает российские интересы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине без участия России бессмысленны, но отметил, что следует понять, какая именно будет обсуждаться "формула мира" на саммите в Швейцарии.Зеленский впервые представил свою формулу мира в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.
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украина, владимир зеленский, новости, сергей лавров
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Новости, Сергей Лавров
Зеленский требовал от Запада поставить Россию на колени, заявил Лавров
Лавров: Зеленский на повышенных тонах требовал поддержать свою формулу мира
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский требовал на высоких тонах поддержать его "формулу мира" на заседании с иностранными послами в Киеве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"По оценке некоторых участников, Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал на повышенных, почти истеричных тонах и требовал поддержать свою "формулу мира" как средство заставить Россию "встать на колени", — отметил дипломат.
Мирная конференция должна состояться в июне, но Россия отказалась участвовать в ней, указав, что "формула мира", которую она продвигает, не учитывает российские интересы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине без участия России бессмысленны, но отметил, что следует понять, какая именно будет обсуждаться "формула мира" на саммите в Швейцарии.
Зеленский впервые представил свою формулу мира в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.
В ЕС заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным