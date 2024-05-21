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"Сидит в теплой ванне": офицер ВСУ набросился на Зеленского из-за Харькова
"Сидит в теплой ванне": офицер ВСУ набросился на Зеленского из-за Харькова - 21.05.2024, ПРАЙМ
"Сидит в теплой ванне": офицер ВСУ набросился на Зеленского из-за Харькова
Президент Украины Владимир Зеленский "сидит в теплой ванне" и не следит за ситуацией на передовой. Таким мнением с изданием The Economist поделился офицер... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T15:29+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский "сидит в теплой ванне" и не следит за ситуацией на передовой. Таким мнением с изданием The Economist поделился офицер спецназа ВСУ Денис Ярославский."Зеленского держат в теплой ванне", — заметил военнослужащий.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЯрославский также потребовал от украинского лидера уделять более пристальное внимание ситуации на фронте.Ранее во время начала наступления в Харьковской области российские войска успешно преодолели линии обороны ВСУ, не столкнувшись с препятствиями даже в виде минных полей.Президент Зеленский также заявил, что положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске, крайне тяжелое. Военный генштаб ВСУ признал сложность оперативной обстановки в Харьковской области и отметил "тактический успех" российских войск.В рамках этой операции, группировка "Север" российской армии продвинулась вглубь обороны противника и захватила несколько населенных пунктов в Харьковской области.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Новости
"Сидит в теплой ванне": офицер ВСУ набросился на Зеленского из-за Харькова
Офицер ВСУ Ярославский пожаловался, что Зеленский не следит за состоянием фронта
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ.
Президент Украины Владимир Зеленский "сидит в теплой ванне" и не следит за ситуацией на передовой. Таким мнением с изданием The Economist поделился
офицер спецназа ВСУ Денис Ярославский.
"Зеленского держат в теплой ванне", — заметил военнослужащий.
Ярославский также потребовал от украинского лидера уделять более пристальное внимание ситуации на фронте.
Ранее во время начала наступления в Харьковской области российские войска успешно преодолели линии обороны ВСУ, не столкнувшись с препятствиями даже в виде минных полей.
Президент Зеленский также заявил, что положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске, крайне тяжелое. Военный генштаб ВСУ признал сложность оперативной обстановки в Харьковской области и отметил "тактический успех" российских войск.
В рамках этой операции, группировка "Север" российской армии продвинулась вглубь обороны противника и захватила несколько населенных пунктов в Харьковской области.
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