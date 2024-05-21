https://1prime.ru/20240521/zelenskiy-848372557.html

"Сидит в теплой ванне": офицер ВСУ набросился на Зеленского из-за Харькова

"Сидит в теплой ванне": офицер ВСУ набросился на Зеленского из-за Харькова - 21.05.2024, ПРАЙМ

"Сидит в теплой ванне": офицер ВСУ набросился на Зеленского из-за Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский "сидит в теплой ванне" и не следит за ситуацией на передовой. Таким мнением с изданием The Economist поделился офицер... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T15:29+0300

2024-05-21T15:29+0300

2024-05-21T15:55+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский "сидит в теплой ванне" и не следит за ситуацией на передовой. Таким мнением с изданием The Economist поделился офицер спецназа ВСУ Денис Ярославский."Зеленского держат в теплой ванне", — заметил военнослужащий.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЯрославский также потребовал от украинского лидера уделять более пристальное внимание ситуации на фронте.Ранее во время начала наступления в Харьковской области российские войска успешно преодолели линии обороны ВСУ, не столкнувшись с препятствиями даже в виде минных полей.Президент Зеленский также заявил, что положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске, крайне тяжелое. Военный генштаб ВСУ признал сложность оперативной обстановки в Харьковской области и отметил "тактический успех" российских войск.В рамках этой операции, группировка "Север" российской армии продвинулась вглубь обороны противника и захватила несколько населенных пунктов в Харьковской области.

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украина, владимир зеленский, новости