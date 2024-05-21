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ЕС резко нарастил покупку российского зерна - 21.05.2024, ПРАЙМ
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ЕС резко нарастил покупку российского зерна
ЕС резко нарастил покупку российского зерна - 21.05.2024, ПРАЙМ
ЕС резко нарастил покупку российского зерна
Евросоюз в марте нарастил импорт российского зерна на треть по сравнению с февралем, в основном благодаря Греции и Испании, следует из анализа РИА Новости... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T22:31+0300
2024-05-21T22:31+0300
экономика
зерно
импорт
ес
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Евросоюз в марте нарастил импорт российского зерна на треть по сравнению с февралем, в основном благодаря Греции и Испании, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. Так, в начале весны Евросоюз ввез 125,2 тысячи тонн российского зерна против 92,6 тысячи тонн месяцем ранее и 100 тысячами тонн годом ранее. В месячном выражении закупки подскочили на 35%, а в годовом - на 25%. Такой скачок объясняется резким ростом импорта Грецией - почти в девять раз, до 29 тысяч тонн с 3,3 тысячи месяцем ранее. Кроме того, Испания нарастила ввоз российского зерна до 24 тысяч тонн с 14 тысяч тонн. Серьезно нарастили закупки Италия: если в феврале она приобрела 2 тысячи тонн российского зерна, то в марте - уже 12 тысяч. Польша за отчетный период увеличила закупки в 2,8 раза - до 15,8 тысячи тонн. Главным импортером осталась Латвия, на которую пришлось 47 тысяч тонн, или 37% всего импорта Евросоюзом российского зерна. В марте Латвия запретила ввоз российского зерна, но сохранила возможность его транзита. ЕС чуть позже опубликовал предложение ввести заградительные пошлины на него. Пока оно находится на рассмотрении стран объединения, говорил в начале мая представитель Еврокомиссии.
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зерно, импорт, ес
Экономика, зерно, импорт, ЕС
22:31 21.05.2024
 
ЕС резко нарастил покупку российского зерна

ЕС в марте нарастил импорт российского зерна на треть по сравнению с февралем

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Евросоюз в марте нарастил импорт российского зерна на треть по сравнению с февралем, в основном благодаря Греции и Испании, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.
Так, в начале весны Евросоюз ввез 125,2 тысячи тонн российского зерна против 92,6 тысячи тонн месяцем ранее и 100 тысячами тонн годом ранее. В месячном выражении закупки подскочили на 35%, а в годовом - на 25%.
Такой скачок объясняется резким ростом импорта Грецией - почти в девять раз, до 29 тысяч тонн с 3,3 тысячи месяцем ранее. Кроме того, Испания нарастила ввоз российского зерна до 24 тысяч тонн с 14 тысяч тонн.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
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22:17
Серьезно нарастили закупки Италия: если в феврале она приобрела 2 тысячи тонн российского зерна, то в марте - уже 12 тысяч. Польша за отчетный период увеличила закупки в 2,8 раза - до 15,8 тысячи тонн.
Главным импортером осталась Латвия, на которую пришлось 47 тысяч тонн, или 37% всего импорта Евросоюзом российского зерна.
В марте Латвия запретила ввоз российского зерна, но сохранила возможность его транзита. ЕС чуть позже опубликовал предложение ввести заградительные пошлины на него. Пока оно находится на рассмотрении стран объединения, говорил в начале мая представитель Еврокомиссии.
 
ЭкономиказерноимпортЕС
 
 
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