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ЕС резко нарастил покупку российского зерна

ЕС резко нарастил покупку российского зерна - 21.05.2024, ПРАЙМ

ЕС резко нарастил покупку российского зерна

Евросоюз в марте нарастил импорт российского зерна на треть по сравнению с февралем, в основном благодаря Греции и Испании, следует из анализа РИА Новости... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T22:31+0300

2024-05-21T22:31+0300

2024-05-21T22:31+0300

экономика

зерно

импорт

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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Евросоюз в марте нарастил импорт российского зерна на треть по сравнению с февралем, в основном благодаря Греции и Испании, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. Так, в начале весны Евросоюз ввез 125,2 тысячи тонн российского зерна против 92,6 тысячи тонн месяцем ранее и 100 тысячами тонн годом ранее. В месячном выражении закупки подскочили на 35%, а в годовом - на 25%. Такой скачок объясняется резким ростом импорта Грецией - почти в девять раз, до 29 тысяч тонн с 3,3 тысячи месяцем ранее. Кроме того, Испания нарастила ввоз российского зерна до 24 тысяч тонн с 14 тысяч тонн. Серьезно нарастили закупки Италия: если в феврале она приобрела 2 тысячи тонн российского зерна, то в марте - уже 12 тысяч. Польша за отчетный период увеличила закупки в 2,8 раза - до 15,8 тысячи тонн. Главным импортером осталась Латвия, на которую пришлось 47 тысяч тонн, или 37% всего импорта Евросоюзом российского зерна. В марте Латвия запретила ввоз российского зерна, но сохранила возможность его транзита. ЕС чуть позже опубликовал предложение ввести заградительные пошлины на него. Пока оно находится на рассмотрении стран объединения, говорил в начале мая представитель Еврокомиссии.

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зерно, импорт, ес