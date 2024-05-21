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Ежегодно нужно менять около 2,5 млн "квадратов" аварийки, заявил Хуснуллин

Ежегодно нужно менять около 2,5 млн "квадратов" аварийки, заявил Хуснуллин - 21.05.2024, ПРАЙМ

Ежегодно нужно менять около 2,5 млн "квадратов" аварийки, заявил Хуснуллин

Не менее 2-2,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья в России нужно заменять ежегодно, однако программа борьбы с непригодным для жизни жильем пока не... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T05:34+0300

2024-05-21T05:34+0300

2024-05-21T05:35+0300

экономика

марат хуснуллин

аварийное жилье

замена

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Не менее 2-2,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья в России нужно заменять ежегодно, однако программа борьбы с непригодным для жизни жильем пока не сбалансирована, еще предстоит сделать ее самодостаточной, сказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "В год у нас признается около 2 миллионов квадратных метров аварийным жильем. Если этот тренд будет продолжаться, то у нас до 2030 года добавится еще 15-20 миллионов квадратных метров аварийного жилья, и нужно запустить механизм его замещения. Грубо говоря: если 110 миллионов квадратных метров строим, минимум 2-2,5 миллиона должно быть вместо аварийки", - сообщил он. Вице-премьер подчеркнул, что программа по аварийному жилью в стране еще "до конца не сбалансирована", всего на эти цели пока есть на ближайшие шесть лет 330 миллиардов рублей при соотношении софинансировании регионов и федерации в пропорции 60 на 40. При этом, отметил он, в кабине рассчитывают "раскрутить" проекты комплексного развития территорий, чтобы частный бизнес также занимался расселением аварийного жилья. "Уже сейчас в проектах, где двух- и трехэтажные дома, бизнес прямо активно обращается к властям, чтобы за свои деньги расселять. Наша задача - собрать программу аварийного жилья до 30-го года, а потом ее сделать саморегулируемой, самодостаточной и дальше уже толкать до 2036-го и дальше", - резюмировал Хуснуллин.

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марат хуснуллин, аварийное жилье, замена