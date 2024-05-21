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Хуснуллин объяснил, какими темпами должно вводиться жилье в России

Хуснуллин объяснил, какими темпами должно вводиться жилье в России - 21.05.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин объяснил, какими темпами должно вводиться жилье в России

Ввод жилья в России в следующие шесть лет должен увеличиваться на 1,5-2% в год, чтобы выйти на показатель в 120 миллионов квадратных метров, заявил в интервью... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T05:54+0300

2024-05-21T05:54+0300

2024-05-21T05:54+0300

экономика

марат хуснуллин

ввод жилья

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в следующие шесть лет должен увеличиваться на 1,5-2% в год, чтобы выйти на показатель в 120 миллионов квадратных метров, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Нам, чтобы выполнить указ президента по обновлению жилищного фонда не менее чем на 20%, нужно, чтобы каждый пятый метр в стране к 2030 году был новым. В масштабах страны это очень большая задача", - отметил он. При этом, по словам вице-премьера, 90% запланированного результата в России уже достигли, введя в прошлом году 110 миллионов квадратных метров жилья. "Если мы оставшиеся шесть лет будем прирастать по 1,5-2%, то мы выйдем на показатель 120 миллионов квадратных метров. Поэтому наша задача – держать темп от 100 до 120 миллионов квадратных метров в год", - сказал он. Хуснуллин подчеркнул, что в мире, кроме России, примером подобного массового обновления жилищного фонда является только Китай. "Они очень быстро сделали себе национальной политикой развитие жилищного строительства. Кстати, 24% ВВП Китая дает жилищное строительство", - напомнил он.

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марат хуснуллин, ввод жилья