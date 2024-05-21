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Хуснуллин напомнил, на что должны тратиться сборы в ЖКХ

Хуснуллин напомнил, на что должны тратиться сборы в ЖКХ - 21.05.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин напомнил, на что должны тратиться сборы в ЖКХ

Деньги, получаемые ресурсоснабжающими организациями (РСО) в системе ЖКХ, должны в первую очередь идти на модернизацию сетей в рамках инвестиционных программ, а... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T07:05+0300

2024-05-21T07:05+0300

2024-05-21T07:05+0300

экономика

марат хуснуллин

модернизация жкх

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Деньги, получаемые ресурсоснабжающими организациями (РСО) в системе ЖКХ, должны в первую очередь идти на модернизацию сетей в рамках инвестиционных программ, а не проедаться за счет высоких зарплат и покупок дорогих автомобилей, и государство будет это контролировать, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы жестко будем требовать соблюдения инвестиционных программ в области коммунального хозяйства. Напомню, в тарифе ресурсоснабжающих организаций инвестиционная надбавка заложена, однако анализ показал, что она выполняется в год не более чем на 60% в среднем по стране. Надо эти деньги "окрашивать" и контролировать, чтобы они шли именно на обновление инфраструктуры, а не проедались: чтобы машины дорогие не покупали, зарплаты излишне высокие не платили. Ведь и такие негативные примеры, к сожалению, есть, когда сети не обновлены, а у директора новая машина иномарка", - сказал он. Хуснуллин подчеркнул, что уже сейчас по вопросам целевого расходования средств в сфере ЖКХ идет активная работа с прокуратурой. "Я хочу Игоря Викторовича Краснова (генпрокурор РФ - ред.) поблагодарить: он лично держит на контроле этот вопрос", - отметил он. Кроме того, по мнению вице-премьера, необходимо навести порядок в плате за присоединение к сетям ЖКХ новых объектов. "В год в среднем по стране РСО получают за присоединение 200-250 миллиардов рублей. Как эти деньги тратятся - это темный лес. Поэтому мы должны точно понимать, на что пошли деньги за присоединение", - подчеркнул он. Хуснуллин также обратил внимание на то, что модернизацией коммунальных объектов должны заниматься не только компании с госучастием, но и частные предприятия. "В стране работает определенное количество частных коммунальных предприятий. Они должны тоже раскошеливаться, ведь они в концессию получили огромные активы, может быть, не все новые, но это гарантированный поток денежных средств. Поэтому пусть деньги тоже вкладывают в модернизацию", - указал вице-премьер. В начале года на фоне холодов в нескольких российских регионах, включая Подмосковье, произошли масштабные коммунальные аварии - жители оставались без электричества и тепла. Износ коммунальной инфраструктуры в ряде регионов доходит до 80%, заявлял глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Он также отмечал, что регионы должны обеспечить ресурсоснабжающие организации и управляющие компании планами на случай аварий в ЖКХ.

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марат хуснуллин, модернизация жкх