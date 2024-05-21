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В России увеличат штрафы за низкое качество коммунальных услуг - 21.05.2024, ПРАЙМ
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В России увеличат штрафы за низкое качество коммунальных услуг
В России увеличат штрафы за низкое качество коммунальных услуг - 21.05.2024, ПРАЙМ
В России увеличат штрафы за низкое качество коммунальных услуг
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T13:38+0300
2024-05-21T14:08+0300
госдума
закон
жкх
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение требований к качеству коммунальных услуг для ресурсоснабжающих организаций."Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей", - говорится в тексте законопроекта.Первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Владимир Кошелев ранее сообщал, что штрафы за такие нарушения вырастут в 10 раз. В частности, он напоминал, что действующие сейчас размеры штрафов для ресурсоснабжающих компаний не менялись с 2007 года, они уже давно не являются для них существенными. Так, в настоящее время за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами должностных лиц наказывают штрафом в размере от пятисот до одной тысячи рублей, а юрлиц — штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Поэтому зачастую коммунальщикам было выгоднее отмахнуться от жалоб и просто заплатить копеечный штраф, чем честно работать, сказал он в беседе с РИА Новости.
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госдума, закон, жкх
Госдума, закон, ЖКХ
13:38 21.05.2024 (обновлено: 14:08 21.05.2024)
 
В России увеличат штрафы за низкое качество коммунальных услуг

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за низкое качество коммунальных услуг

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПредупреждающие знаки на месте проведения работ по прокладке новых труб
Предупреждающие знаки на месте проведения работ по прокладке новых труб - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение требований к качеству коммунальных услуг для ресурсоснабжающих организаций.
"Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей", - говорится в тексте законопроекта.
Первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Владимир Кошелев ранее сообщал, что штрафы за такие нарушения вырастут в 10 раз. В частности, он напоминал, что действующие сейчас размеры штрафов для ресурсоснабжающих компаний не менялись с 2007 года, они уже давно не являются для них существенными. Так, в настоящее время за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами должностных лиц наказывают штрафом в размере от пятисот до одной тысячи рублей, а юрлиц — штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Поэтому зачастую коммунальщикам было выгоднее отмахнуться от жалоб и просто заплатить копеечный штраф, чем честно работать, сказал он в беседе с РИА Новости.
%Оплата коммунальных услуг - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
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