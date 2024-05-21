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Второй золотой запас. У россиян обнаружили "несметные богатства"
Второй золотой запас. У россиян обнаружили "несметные богатства" - 21.05.2024, ПРАЙМ
Второй золотой запас. У россиян обнаружили "несметные богатства"
Суммарный объем золота у россиян превышает запасы металла в Банке России, заявил "Ленте.ру" гендиректор сети ломбардов "Сияй" Александр Портнов со ссылкой на... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T17:41+0300
2024-05-21T17:41+0300
2024-05-21T17:41+0300
банк россии
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Суммарный объем золота у россиян превышает запасы металла в Банке России, заявил "Ленте.ру" гендиректор сети ломбардов "Сияй" Александр Портнов со ссылкой на данные социологов."В России 146 миллионов граждан. Получается, что в шкатулках россиян хранится почти 3000 тонн золота — это больше, чем в подвалах ЦБ. По сути, на руках у населения находится второй золотой запас России", - сказал он, подчеркнув, что речь идет о средней оценке.По мнению эксперта, запасы золота у населения будут востребованы, в том числе на ломбардном рынке. Как подсчитал Портнов, россияне смогут привлечь больше средств, поскольку цены на драгметалл на мировом рынке выросли.Ранее ЦБ сообщал, что международные (золотовалютные) резервы России на 10 мая составили 598,4 миллиарда долларов.
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золото, резервы, ювелирные украшения, ювелирные изделия
Банк России, золото, резервы, ювелирные украшения, ювелирные изделия
Второй золотой запас. У россиян обнаружили "несметные богатства"
Александр Портнов: запасы золота у россиян превысили резервы металла у Банка России
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ.
Суммарный объем золота у россиян превышает запасы металла в Банке России, заявил "Ленте.ру"
гендиректор сети ломбардов "Сияй" Александр Портнов со ссылкой на данные социологов.
"В России 146 миллионов граждан. Получается, что в шкатулках россиян хранится почти 3000 тонн золота — это больше, чем в подвалах ЦБ. По сути, на руках у населения находится второй золотой запас России", - сказал он, подчеркнув, что речь идет о средней оценке.
По мнению эксперта, запасы золота у населения будут востребованы, в том числе на ломбардном рынке. Как подсчитал Портнов, россияне смогут привлечь больше средств, поскольку цены на драгметалл на мировом рынке выросли.
Ранее ЦБ сообщал, что международные (золотовалютные) резервы России на 10 мая составили 598,4 миллиарда долларов.