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В Минфине хотят изменить параметры топливного демпфера

В Минфине хотят изменить параметры топливного демпфера - 22.05.2024, ПРАЙМ

В Минфине хотят изменить параметры топливного демпфера

Минфин РФ рассматривает идею не обнулять полностью выплаты по топливному демпферу при превышении порога отклонения цен только по одному продукту - бензину или... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T14:36+0300

2024-05-22T14:36+0300

2024-05-22T14:36+0300

экономика

минфин

топливный демпфер

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ рассматривает идею не обнулять полностью выплаты по топливному демпферу при превышении порога отклонения цен только по одному продукту - бензину или дизельному топливу, предлагает дать возможность правительству принимать решение по каждому случаю отдельно, заявил РИА Новости замглавы ведомства Алексей Сазанов. Но окончательного решения правительства по этому вопросу все еще нет, уточнил он журналистам. Ранее в понедельник газета "Коммерсант", ссылаясь на письмо Сазанова в кабмин, писала, что Минфин концептуально согласен с идеей "Роснефти" не обнулять демпфер при превышении порога отклонения цен только по одному продукту. Однако министерство выступает против предложения о введении до конца сентября моратория на обнуление бюджетных выплат по демпферу. В Минфине считают, что эта мера не будет способствовать стабильности цен на внутреннем рынке. "Мы просто расширяем полномочия правительства. И если есть какие-то действительно заслуживающие понимания случаи, когда есть серьезные обоснования, чтобы правительство могло бы оперативно принимать решения. Мы поддержали (предложение - ред.) в таком ключе. Что в каждом конкретном случае правительство будет изучать каждый случай и соответственно принимать решение", - сказал он, комментируя идею не обнулять демпфер по продукту, порог отклонения по которому не превышен. Позже во время разговора с журналистами Сазанов пояснил, что по этому вопросу "окончательного решения правительства нет". "Окончательное решение будет за (вице-премьером РФ Александром - ред.) Новаком", - уточнил он. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная внутренняя на 10% на бензин и 20% на дизтопливо.

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минфин, топливный демпфер