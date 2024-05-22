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Стечение неблагоприятных факторов: рынок растерял все майские достижения

Стечение неблагоприятных факторов: рынок растерял все майские достижения - 22.05.2024, ПРАЙМ

Стечение неблагоприятных факторов: рынок растерял все майские достижения

Давление продавцов не ослабевает: индекс Мосбиржи во вторник снизился еще на 1,15% до 3428,38 пункта. Индекс РТС — на 0,40% до 1199,26 пункта, несмотря на... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T08:37+0300

2024-05-22T08:37+0300

2024-05-22T08:52+0300

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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Давление продавцов не ослабевает: индекс Мосбиржи во вторник снизился еще на 1,15% до 3428,38 пункта. Индекс РТС — на 0,40% до 1199,26 пункта, несмотря на укрепление рубля. Таким образом, индекс Мосбиржи растерял все достижения с начала мая на фоне негативных сюрпризов по дивидендам ряда компаний, снижения нефтяных котировок, укрепления рубля и высоких процентных ставок.В сегменте суверенного долга доходности облигаций обновили многомесячные максимумы. По данным СМИ, зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что на заседании регулятора в июне может быть рассмотрен сценарий очередного повышения ключевой ставки, а данные по инфляционным ожиданиям говорят в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени.На валютном рынке рубль заметно укрепился, несмотря на снижение нефтяных котировок: к доллару валютный курс опускался ниже 90 рублей впервые с февраля текущего года. На стороне рубля выступают данные по текущему счету платежного баланса за первые четыре месяца года и потенциальные продажи валюты экспортерами под предстоящие выплаты дивидендов.Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 19,49 рубля на одну акцию. Таким образом, общий размер дивидендов компании за 2023 год составит 102,43 рубля на акцию, с учетом выплаченных ранее промежуточных дивидендов за первые девять месяцев года. Дивиденды Ростелекома за 2023 год могут на 10% превысить размер дивидендов за 2022 год, сообщает Интерфакс. В 2022 году компания выплатила 5,4465 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.Между тем данные Росреестра отражают охлаждение московского рынка недвижимости. Несмотря на рост числа сделок в апреле на вторичном рынке до 13,09 тысячи по сравнению с 11,98 и 10,71 соответственно в марте и феврале 2024 года, количество сделок по сравнению с 2023 годом сократилось в апреле на 12,5% и на 19,0% — в марте.Сегодня совет директоров "Норникеля" рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год. Кроме того, повышенное внимание инвесторов привлекут данные Росстата по индексу цен производителей за апрель текущего года, которые могут дать представление о степени потенциального усиления инфляционного давления.Индекс Мосбиржи в результате снижения за последние два дня приблизился к линии 50-дневного скользящего среднего, которая выступала поддержкой три раза в текущем году (в последние декады января, февраля и марта). Нельзя исключать, что и в этот раз индекс попытается восстановиться от текущих уровней.

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2024

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют