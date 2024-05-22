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АУРЭК попросит ФАС проверить условия работы партнерских ПВЗ Wildberries

АУРЭК попросит ФАС проверить условия работы партнерских ПВЗ Wildberries - 22.05.2024, ПРАЙМ

АУРЭК попросит ФАС проверить условия работы партнерских ПВЗ Wildberries

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направит в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России просьбу проверить условия работы... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T16:28+0300

2024-05-22T16:28+0300

2024-05-22T16:28+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направит в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России просьбу проверить условия работы партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, сообщает ассоциация. "Ассоциация подготовила и направит в ФАС отдельное заявление с просьбой проверить условия работы партнерских ПВЗ Wildberries", - говорится в сообщении АУРЭК со ссылкой на председателя совета ассоциации Александра Ефимова. По его словам, маркетплейсы играют важную роль в "мягком" администрировании экономики, и у АУРЭК нет цели "угробить" их, есть желание, чтобы они соблюдали антимонопольный закон. При этом важно, чтобы антимонопольные санкции не затронули в итоге самих партнеров - селлеров и владельцев ПВЗ, добавил Ефимов. РИА Новости направило запросы в ФАС и Wildberries. Позже в компании сообщили, что при поступлении запроса от антимонопольной службы - предоставят ей развернутую информацию об условиях работы партнерских ПВЗ. ФАС в начале апреля выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает продавцам невыгодные условия договора. Маркетплейс в середине мая сообщил, что в соответствии с этим предупреждением упростил работу продавцов с платформой – в частности, ввел фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику и снизил размер некоторых удержаний.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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