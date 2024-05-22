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АУРЭК попросит ФАС проверить условия работы партнерских ПВЗ Wildberries - 22.05.2024, ПРАЙМ
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АУРЭК попросит ФАС проверить условия работы партнерских ПВЗ Wildberries
АУРЭК попросит ФАС проверить условия работы партнерских ПВЗ Wildberries - 22.05.2024, ПРАЙМ
АУРЭК попросит ФАС проверить условия работы партнерских ПВЗ Wildberries
Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направит в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России просьбу проверить условия работы... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T16:28+0300
2024-05-22T16:28+0300
россия
фас рф
wildberries
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направит в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России просьбу проверить условия работы партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, сообщает ассоциация. "Ассоциация подготовила и направит в ФАС отдельное заявление с просьбой проверить условия работы партнерских ПВЗ Wildberries", - говорится в сообщении АУРЭК со ссылкой на председателя совета ассоциации Александра Ефимова. По его словам, маркетплейсы играют важную роль в "мягком" администрировании экономики, и у АУРЭК нет цели "угробить" их, есть желание, чтобы они соблюдали антимонопольный закон. При этом важно, чтобы антимонопольные санкции не затронули в итоге самих партнеров - селлеров и владельцев ПВЗ, добавил Ефимов. РИА Новости направило запросы в ФАС и Wildberries. Позже в компании сообщили, что при поступлении запроса от антимонопольной службы - предоставят ей развернутую информацию об условиях работы партнерских ПВЗ. ФАС в начале апреля выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает продавцам невыгодные условия договора. Маркетплейс в середине мая сообщил, что в соответствии с этим предупреждением упростил работу продавцов с платформой – в частности, ввел фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику и снизил размер некоторых удержаний.
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россия, фас рф, wildberries
РОССИЯ, ФАС РФ, Wildberries
16:28 22.05.2024
 
АУРЭК попросит ФАС проверить условия работы партнерских ПВЗ Wildberries

АУРЭК направит ФАС запрос проверить условия работы партнерских ПВЗ Wildberries

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направит в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России просьбу проверить условия работы партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, сообщает ассоциация.
"Ассоциация подготовила и направит в ФАС отдельное заявление с просьбой проверить условия работы партнерских ПВЗ Wildberries", - говорится в сообщении АУРЭК со ссылкой на председателя совета ассоциации Александра Ефимова.
По его словам, маркетплейсы играют важную роль в "мягком" администрировании экономики, и у АУРЭК нет цели "угробить" их, есть желание, чтобы они соблюдали антимонопольный закон. При этом важно, чтобы антимонопольные санкции не затронули в итоге самих партнеров - селлеров и владельцев ПВЗ, добавил Ефимов.
РИА Новости направило запросы в ФАС и Wildberries. Позже в компании сообщили, что при поступлении запроса от антимонопольной службы - предоставят ей развернутую информацию об условиях работы партнерских ПВЗ.
ФАС в начале апреля выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает продавцам невыгодные условия договора. Маркетплейс в середине мая сообщил, что в соответствии с этим предупреждением упростил работу продавцов с платформой – в частности, ввел фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику и снизил размер некоторых удержаний.
 
РОССИЯФАС РФWildberries
 
 
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