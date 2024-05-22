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Хуснуллин призвал увеличить объем строительства нежилой недвижимости в РФ

Хуснуллин призвал увеличить объем строительства нежилой недвижимости в РФ - 22.05.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин призвал увеличить объем строительства нежилой недвижимости в РФ

Объем строительства нежилой недвижимости в стране следует нарастить минимум в три раза. Это позволит довести его с нынешних 40 миллионов квадратных метров до... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T06:23+0300

2024-05-22T06:23+0300

2024-05-22T06:23+0300

экономика

недвижимость

строительство

марат хуснуллин

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Объем строительства нежилой недвижимости в стране следует нарастить минимум в три раза. Это позволит довести его с нынешних 40 миллионов квадратных метров до показателей, сопоставимых с объемом ввода жилья. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что за год в России вводится всего 175 миллионов квадратных метров недвижимости, при этом 135 миллионов квадратных метров — жилье, в которых чисто жилая площадь составляет 110 миллионов квадратных метров, а остальное — парковки, первые этажи, места общего пользования. "Получается, вся остальная недвижимость в стране, которая приносит рабочие места и налоги, — всего 40 миллионов "квадратов", или 25% ввода. Это ненормальное соотношение. Нормальным соотношением жилья и нежилья было бы, чтобы экономика развивалась, примерно 50 на 50", — пояснил Хуснуллин. В качестве примера он привел Москву, где власти смогли выйти на соотношение жилой и нежилой недвижимость 60% на 40%, при этом во многих регионах оно остается 90% на 10% в пользу жилья. Вице-премьер полагает, что главы регионов улучшать инвестиционный климат в и "делать все, чтобы строилась недвижимость, помимо жилой, еще и нежилая". "Потому что это налоги, это рабочие места, это перспектива. И мы сейчас губернаторам эти вопросы задаем. В частности, лично я каждому губернатору задаю вопрос: "Сколько стоит ваш город?" Никто ответить не может. А если мы не знаем, сколько стоит город с точки зрения недвижимости, то, значит, мы не знаем, сколько мы будем собирать налогов. Ведь у муниципалитетов два основных налога - налог на имущество и землю и подоходной налог. Если мэр не знает, сколько стоит его город, значит, он не работает над капитализацией города, а это работа с Росреестром, с кадастровой оценкой. А что такое кадастр? Это же залоговая база и возможность получать кредитные ресурсы", - заявил вице-премьер. Полностью интервью Марата Хуснуллина читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, строительство, марат хуснуллин